«Враг постоянно пробует атаковать нас»: данные воина о Боровском направлении

Игорь Пыць, командир FPV-расчета батальона беспилотных систем 3-й ОШБр в эфире нацмарафона рассказал о ситуации на Боровском направлении.

Он отметил, что данный участок фронта на данный момент занимает второе место по интенсивности боев. Ежедневно тут фиксируют по 20-30 боев за сутки.

«Враг постоянно пробует атаковать нас. Мы стараемся стоять в крепкой обороне. Мы применяем все имеющиеся средства, задействуем новые технологии, задействуем большое количество БпЛА для того, чтобы уничтожать врага, летать далеко. Одна из идей этой модернизации или развития, – можно называть это по-разному, – у нас очень большая зона ответственности, нам необходимо быть мобильными. Если стандартный дрон может пролететь в очень идеальных условиях – 15 километров или 20 километров, нам необходимы дистанции в 30-40 километров и у нас есть успешные подтвержденные результаты уничтожения техники и врага на 40+ километров», – рассказал боец.

В то же время ВСУ фиксируют, что россияне стали запускать больше беспилотников – так у противника все еще есть преимущество по количеству дронов на оптоволокне.

«Мы тоже всеми силами вводим сейчас определенные разновидности, постоянно меняем тактики, приспосабливаемся к оперативной ситуации. Именно на нашем направлении, на Боровой, враг активнее начал применять БпЛА разного типа. Мы оказываем максимальное противодействие от себя, мы стараемся залететь далеко, найти их точки запуска БпЛА, засечь их и, можно сказать, выполнять определенную охоту или уничтожать расчеты их БпЛА на позиции или при выполнении какой-либо задачи. Это довольно эффективный способ, поскольку мы, находя их расчет, лишаем их возможности работать на весь наш сектор», – объяснил Пыць.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»