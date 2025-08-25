Россияне продвинулись в Волчанске – информация ISW
Об успехах врага на Южно-Слобожанском направлении рассказали в сводке за 25 августа в Институте изучения войны (ISW).
«Оценка продвижения российских войск: геолокационные видеозаписи, опубликованные 23 августа, свидетельствуют о том, что российские войска недавно продвинулись в центральной части Волчанска (к северо-востоку от Харькова)», – отметили аналитики.
Тем временем ситуация на Купянском направлении остается неизменной – враг безуспешно пытался продвинуться в районе Купянска, Западного и Голубовки, а также Каменки, Синьковки и Петропавловки.
Не удалось изменить линию фронта оккупантам и на Боровском направлении – там бои шли вблизи Загрызово, Зеленого Гая, Грековки и Ольговки, добавили эксперты.
Читайте также: В Харькове слышали взрывы — информация Синегубова
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: isw, інститут вивчення війни, институт изучения войны, фронт бои;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Россияне продвинулись в Волчанске – информация ISW»; из категории Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 25 августа 2025 в 07:13;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об успехах врага на Южно-Слобожанском направлении рассказали в сводке за 25 августа в Институте изучения войны (ISW). ".