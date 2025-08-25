Live
Россияне продвинулись в Волчанске – информация ISW

Украина 07:13   25.08.2025
Николь Костенко-Лагутина
Об успехах врага на Южно-Слобожанском направлении рассказали в сводке за 25 августа в Институте изучения войны (ISW). 

«Оценка продвижения российских войск: геолокационные видеозаписи, опубликованные 23 августа, свидетельствуют о том, что российские войска недавно продвинулись в центральной части Волчанска (к северо-востоку от Харькова)», – отметили аналитики.

Тем временем ситуация на Купянском направлении остается неизменной – враг безуспешно пытался продвинуться в районе Купянска, Западного и Голубовки, а также Каменки, Синьковки и Петропавловки.

Не удалось изменить линию фронта оккупантам и на Боровском направлении – там бои шли вблизи Загрызово, Зеленого Гая, Грековки и Ольговки, добавили эксперты.

Читайте также: В Харькове слышали взрывы — информация Синегубова

