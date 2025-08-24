В Харькове слышали взрывы — информация Синегубова
В Харькове после 23:15 слышали серию взрывов. Перед этим объявили тревогу из-за угрозы атаки вражеских БпЛА.
Взрывы слышали в части районов Харькова, а также пригороде, Дергачах и Люботине. Начальник ХОВА Олег Синегубов отметил, что информацию о последствиях выясняют, и призвал всех быть в укрытиях.
Мониторинговые каналы сообщали о сбитии нескольких «Шахедов» и работе ПВО.
Читайте также: Новости Харькова — главное за 24 августа: наши дома, работа метро, бои
