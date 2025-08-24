Live
У Харкові чули вибухи – інформація Синєгубова

Події 23:26   24.08.2025
Оксана Горун
У Харкові після 23:15 чули серію вибухів. Перед цим оголосили тривогу через загрозу атаки ворожих БпЛА.

Вибухи чули в частині районів Харкова, а також передмісті, Дергачах та Люботині. Начальник ХОВА Олег Синєгубов зазначив, що інформацію про наслідки з’ясовують, і закликав усіх бути в укриттях.

Моніторингові канали повідомляли про збиття кількох “шахедів” і роботу ППО.

Читайте також: Новини Харкова — головне за 24 серпня: наші вдома, робота метро, ​​бої

Автор: Оксана Горун
