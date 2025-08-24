Новини Харкова — головне за 24 серпня: як минула ніч
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».
07:40
Горіли доми і склади, пожежі в екосистемах: про добу в області розповіла ДСНС
Протягом доби на Харківщині було 25 пожеж, уточнили в облуправлінні ДСНС.
Внаслідок обстрілів виникло шість пожеж в Ізюмському, Куп’янському та Харківському районах.
“У Борівському лісництві Ізюмського району горіла хвойна підстилка на площі 0,5 га; у сел. Приколотне Куп’янського району на території приватного домоволодіння горіла господарча споруда на площі 70 м кв.; у сел. Слатине Харківського району горів гараж на площі 30 м. кв.”, – пишуть рятувальники
У Боровій загорівся приватний будинок – там обійшлося без постраждалих, а в селі Вишневе Ізюмського району палала солома у тюках на площі 30 квадратних метрів.
“У сел. Коротич Харківського району в результаті влучання 2 БпЛА в двоповерхову складську будівлю на території агропідприємства горіли конструктивні елементи даху будівлі на площі 30 м кв. Пошкоджено дві одиниці техніки та частково зруйновано складську будівлю”, – додали у ДСНС.
07:26
Як у Харкові працюватиме метро в День Незалежності України
У КП “Харківський метрополітен” поінформували, коли сьогодні, 24 серпня, закриється підземка в Харкові.
Попри державне свято, метро в Харкові працюватиме у звичайному режимі, пишуть у КП.
Так, години роботи залишаться незмінними – підземка відкрилася о 05:30 та продовжить роботу до 22:00.
07:07
Загроза балістики та атаки БпЛА: причини нічних тривог
Тривога цієї ночі в Харкові та області лунала двічі. Вперше о 00:41 виникла загроза застосування балістики з південного сходу.
Уже о 01:10 дали відбій. Повторно тривогу оголосили о 03:36 – тоді над регіоном почали кружляти російські БпЛА.
Цього разу тривожно було менше ніж годину – о 04:17 тривогу скасували.
Новини за темою:
