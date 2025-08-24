Live
Новини Харкова — головне за 24 серпня: як минула ніч

Україна 07:40   24.08.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Новини Харкова — головне за 24 серпня: як минула ніч

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

07:40

Горіли доми і склади, пожежі в екосистемах: про добу в області розповіла ДСНС

Протягом доби на Харківщині було 25 пожеж, уточнили в облуправлінні ДСНС.

Внаслідок обстрілів виникло шість пожеж в Ізюмському, Куп’янському та Харківському районах.

“У Борівському лісництві Ізюмського району горіла хвойна підстилка на площі 0,5 га; у сел. Приколотне Куп’янського району на території приватного домоволодіння горіла господарча споруда на площі 70 м кв.; у сел. Слатине Харківського району горів гараж на площі 30 м. кв.”, – пишуть рятувальники

У Боровій загорівся приватний будинок – там обійшлося без постраждалих, а в селі Вишневе Ізюмського району палала солома у тюках на площі 30 квадратних метрів.

“У сел. Коротич Харківського району в результаті влучання 2 БпЛА в двоповерхову складську будівлю на території агропідприємства горіли конструктивні елементи даху будівлі на площі 30 м кв. Пошкоджено дві одиниці техніки та частково зруйновано складську будівлю”, – додали у ДСНС.

07:26

Як у Харкові працюватиме метро в День Незалежності України

У КП “Харківський метрополітен” поінформували, коли сьогодні, 24 серпня, закриється підземка в Харкові.

Попри державне свято, метро в Харкові працюватиме у звичайному режимі, пишуть у КП.

Так, години роботи залишаться незмінними – підземка відкрилася о 05:30 та продовжить роботу до 22:00.

 07:07

Загроза балістики та атаки БпЛА: причини нічних тривог

Тривога цієї ночі в Харкові та області лунала двічі. Вперше о 00:41 виникла загроза застосування балістики з південного сходу. 

Уже о 01:10 дали відбій. Повторно тривогу оголосили о 03:36 – тоді над регіоном почали кружляти російські БпЛА.

Цього разу тривожно було менше ніж годину – о 04:17 тривогу скасували.

Читайте також: Сьогодні 24 серпня: яке свято та день в історії

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
