Як у Харкові працюватиме метро в День Незалежності України
У КП “Харківський метрополітен” поінформували, коли сьогодні, 24 серпня, закриється підземка в Харкові.
Попри державне свято, метро в Харкові працюватиме у звичайному режимі, пишуть у КП.
Так, години роботи залишаться незмінними – підземка відкрилася о 05:30 та продовжить роботу до 22:00.
Нагадаємо, напередодні на честь Дня Харкова та Дня Державного прапора України час роботи харківської підземки продовжили на пів години. Вестибюлі станцій метро працювали на вхід для пасажирів до 22:30.
24 Серпня 2025 в 07:21
