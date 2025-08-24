Live
  • Нд 24.08.2025
Як у Харкові працюватиме метро в День Незалежності України

Суспільство 07:21   24.08.2025
У КП “Харківський метрополітен” поінформували, коли сьогодні, 24 серпня, закриється підземка в Харкові. 

Попри державне свято, метро в Харкові працюватиме у звичайному режимі, пишуть у КП.

Так, години роботи залишаться незмінними – підземка відкрилася о 05:30 та продовжить роботу до 22:00.

Нагадаємо, напередодні на честь Дня Харкова та Дня Державного прапора України час роботи харківської підземки продовжили на пів години. Вестибюлі станцій метро працювали на вхід для пасажирів до 22:30.

Читайте також: Якою буде погода в Харкові та області на День Незалежності

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
