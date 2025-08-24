Як у Харкові працюватиме метро в День Незалежності України

У КП “Харківський метрополітен” поінформували, коли сьогодні, 24 серпня, закриється підземка в Харкові.

Попри державне свято, метро в Харкові працюватиме у звичайному режимі, пишуть у КП.

Так, години роботи залишаться незмінними – підземка відкрилася о 05:30 та продовжить роботу до 22:00.

Нагадаємо, напередодні на честь Дня Харкова та Дня Державного прапора України час роботи харківської підземки продовжили на пів години. Вестибюлі станцій метро працювали на вхід для пасажирів до 22:30.