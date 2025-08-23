Сьогодні метро у Харкові працюватиме до 22:30
Фото: КП “Харківський метрополітен”
З нагоди Дня Харкова та Дня Державного прапора України час роботи харківської підземки подовжили на пів години.
«23 серпня вестибюлі станцій метро будуть працювати на вхід для пасажирів до 22:30», – повідомили у КП «Харківський метрополітен».
Нагадаємо, з 17 серпня метро в Харкові працює до 22:00. Відповідне рішення затвердила мерія у зв’язку зі скороченням тривалості комендантської години. Також подовжили роботу наземного електротранспорту – трамваїв і тролейбусів визначених маршрутів.
Читайте також: «Наша любов до Харкова – безмежна» – Терехов привітав жителів з Днем міста
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: КП "Харьковский метрополитен", метро, новини Харкова;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Сьогодні метро у Харкові працюватиме до 22:30»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 23 Серпня 2025 в 15:34;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "З нагоди Дня Харкова та Дня Державного прапора України час роботи харківської підземки подовжили на пів години.".