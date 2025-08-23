Live
Сьогодні метро у Харкові працюватиме до 22:30

Суспільство 15:34   23.08.2025
Вікторія Яковенко
Сьогодні метро у Харкові працюватиме до 22:30 Фото: КП “Харківський метрополітен”

З нагоди Дня Харкова та Дня Державного прапора України час роботи харківської підземки подовжили на пів години.

«23 серпня вестибюлі станцій метро будуть працювати на вхід для пасажирів до 22:30», – повідомили у КП «Харківський метрополітен».

Нагадаємо, з 17 серпня метро в Харкові працює до 22:00. Відповідне рішення затвердила мерія у зв’язку зі скороченням тривалості комендантської години. Також подовжили роботу наземного електротранспорту – трамваїв і тролейбусів визначених маршрутів.

Автор: Вікторія Яковенко
