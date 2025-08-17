Live
Сьогодні час роботи метро, трамваїв та тролейбусів продовжили у Харкові

Транспорт 10:45   17.08.2025
Оксана Якушко
Сьогодні час роботи метро, трамваїв та тролейбусів продовжили у Харкові Фото: пресслужба КП “Харківський метрополітен”

Час роботи громадського транспорту продовжили з 17 серпня у Харкові, повідомляє міськрада.

Причина – скорочення тривалості комендантської години.

Час роботи метрополітену збільшили на пів години. Тепер для пасажирів станції закриватимуться о 22:00.

Продовжили і час роботи низки трамваїв та тролейбусів:

у робочі дні – для трамваїв №3, 6, 8, 12, 16, 16А, 20, 23, 27;

тролейбусів №1, 2, 3, 6, 12, 13, 24, 34, 35, 45, 46, 56;

у вихідні дні – для трамваїв №3, 6, 8, 16, 16А, 20, 23, 27;

тролейбусів №1, 2, 3, 24, 34, 45, 46, 56

Найближчим часом розглянуть питання щодо продовження часу роботи інших маршрутів наземного транспорту.

Автор: Оксана Якушко
