Сьогодні час роботи метро, трамваїв та тролейбусів продовжили у Харкові
Фото: пресслужба КП “Харківський метрополітен”
Час роботи громадського транспорту продовжили з 17 серпня у Харкові, повідомляє міськрада.
Причина – скорочення тривалості комендантської години.
Час роботи метрополітену збільшили на пів години. Тепер для пасажирів станції закриватимуться о 22:00.
Продовжили і час роботи низки трамваїв та тролейбусів:
у робочі дні – для трамваїв №3, 6, 8, 12, 16, 16А, 20, 23, 27;
тролейбусів №1, 2, 3, 6, 12, 13, 24, 34, 35, 45, 46, 56;
у вихідні дні – для трамваїв №3, 6, 8, 16, 16А, 20, 23, 27;
тролейбусів №1, 2, 3, 24, 34, 45, 46, 56
Найближчим часом розглянуть питання щодо продовження часу роботи інших маршрутів наземного транспорту.
