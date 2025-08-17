Сегодня время работы метро, трамваев и троллейбусов продлили в Харькове

Время работы общественного транспорта продлили с 17 августа в Харькове, сообщает горсовет.

Причина – сокращение длительности комендантского часа.

Время работы метрополитена увеличили на полчаса. Теперь для пассажиров станции будут закрываться в 22:00.

Продлили и время работы ряда трамваев и троллейбусов:

в рабочие дни — для трамваев №3, 6, 8, 12, 16, 16А, 20, 23, 27;

троллейбусов №1, 2, 3, 6, 12, 13, 24, 34, 35, 45, 46, 56;

в выходные дни — для трамваев №3, 6, 8, 16, 16А, 20, 23, 27;

троллейбусов №1, 2, 3, 24, 34, 45, 46, 56.

В ближайшее время рассмотрят вопрос о продлении времени работы других маршрутов наземного транспорта.