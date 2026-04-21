Терехов сменил гендиректора Харьковского метрополитена: кто возглавил подземку

Генеральным директором КП «Харьковский метрополитен» вместо Владислава Приймака стал Алексей Лука, который до этого занимал руководящие должности в сфере теплоснабжения города.

Нового руководителя 21 апреля коллективу представил мэр Игорь Терехов, передает пресс-служба горсовета.

«Алексей Владимирович — опытный специалист. На разных должностях зарекомендовал себя как профессионал, умеющий принимать ответственные решения. Для меня метрополитен — это критически важное направление, особенно в вопросе обеспечения бесплатного проезда для харьковчан. Надеюсь на вашу плодотворную совместную работу», — сказал Терехов.

По данным мэрии, Алексей Лука имеет более 25 лет общего трудового стажа. Его профессиональный путь долгое время был связан с КП «Харьковские тепловые сети», где он работал с 2011 года. На этом предприятии Лука прошел путь от мастера и начальника филиала до должности первого заместителя технического директора.

Как писала МГ «Объектив», с 3 сентября 2024 года генеральным директором КП «Харьковский метрополитен» был Владислав Приймак, который до этого назначения исполнял обязанности руководителя, а еще раньше — работал директором КП «Салтовское трамвайное депо».

Как сообщалось ранее, интервалы движения поездов в метро Харькова увеличили с 16 марта. В пресс-службе подземки объясняли, что причина — нестабильная ситуация в энергосистеме. Ознакомиться с актуальным графиком по всем трем линиям можно на сайте КП «Харьковский метрополитен».