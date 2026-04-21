Терехов сменил гендиректора Харьковского метрополитена: кто возглавил подземку
Генеральным директором КП «Харьковский метрополитен» вместо Владислава Приймака стал Алексей Лука, который до этого занимал руководящие должности в сфере теплоснабжения города.
Нового руководителя 21 апреля коллективу представил мэр Игорь Терехов, передает пресс-служба горсовета.
«Алексей Владимирович — опытный специалист. На разных должностях зарекомендовал себя как профессионал, умеющий принимать ответственные решения. Для меня метрополитен — это критически важное направление, особенно в вопросе обеспечения бесплатного проезда для харьковчан. Надеюсь на вашу плодотворную совместную работу», — сказал Терехов.
По данным мэрии, Алексей Лука имеет более 25 лет общего трудового стажа. Его профессиональный путь долгое время был связан с КП «Харьковские тепловые сети», где он работал с 2011 года. На этом предприятии Лука прошел путь от мастера и начальника филиала до должности первого заместителя технического директора.
Как писала МГ «Объектив», с 3 сентября 2024 года генеральным директором КП «Харьковский метрополитен» был Владислав Приймак, который до этого назначения исполнял обязанности руководителя, а еще раньше — работал директором КП «Салтовское трамвайное депо».
Как сообщалось ранее, интервалы движения поездов в метро Харькова увеличили с 16 марта. В пресс-службе подземки объясняли, что причина — нестабильная ситуация в энергосистеме. Ознакомиться с актуальным графиком по всем трем линиям можно на сайте КП «Харьковский метрополитен».
Новости по теме:
Категории: Транспорт, Харьков; Теги: Игорь Терехов, КП "Харьковский метрополитен", метро, новости Харькова;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Терехов сменил гендиректора Харьковского метрополитена: кто возглавил подземку», то посмотрите больше в разделе Транспорт на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
Дата публикации материала: 21 апреля 2026 в 19:24;