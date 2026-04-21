Live

Терехов сменил гендиректора Харьковского метрополитена: кто возглавил подземку

Транспорт 19:24   21.04.2026
Елена Нагорная
Генеральным директором КП «Харьковский метрополитен» вместо Владислава Приймака стал Алексей Лука, который до этого занимал руководящие должности в сфере теплоснабжения города.

Нового руководителя 21 апреля коллективу представил мэр Игорь Терехов, передает пресс-служба горсовета.

«Алексей Владимирович — опытный специалист. На разных должностях зарекомендовал себя как профессионал, умеющий принимать ответственные решения. Для меня метрополитен — это критически важное направление, особенно в вопросе обеспечения бесплатного проезда для харьковчан. Надеюсь на вашу плодотворную совместную работу», — сказал Терехов.

По данным мэрии, Алексей Лука имеет более 25 лет общего трудового стажа. Его профессиональный путь долгое время был связан с КП «Харьковские тепловые сети», где он работал с 2011 года. На этом предприятии Лука прошел путь от мастера и начальника филиала до должности первого заместителя технического директора.

Как писала МГ «Объектив», с 3 сентября 2024 года генеральным директором КП «Харьковский метрополитен» был Владислав Приймак, который до этого назначения исполнял обязанности руководителя, а еще раньше — работал директором КП «Салтовское трамвайное депо».

Как сообщалось ранее, интервалы движения поездов в метро Харькова увеличили с 16 марта. В пресс-службе подземки объясняли, что причина — нестабильная ситуация в энергосистеме. Ознакомиться с актуальным графиком по всем трем линиям можно на сайте КП «Харьковский метрополитен».

Читайте также: Новости Харькова — главное 21 апреля: были проблемы со светом и метро, фронт

Популярно
Стоимость проезда в общественном транспорте повышают в городе на Харьковщине
Стоимость проезда в общественном транспорте повышают в городе на Харьковщине
20.04.2026, 19:16
Новости Харькова — главное 21 апреля: были проблемы со светом и метро, фронт
Новости Харькова — главное 21 апреля: были проблемы со светом и метро, фронт
21.04.2026, 19:37
«Полуокружение Сум»: Синегубов ответил, есть ли угроза для Харькова (видео)
«Полуокружение Сум»: Синегубов ответил, есть ли угроза для Харькова (видео)
20.04.2026, 21:34
РФ атаковала админздание в Харькове – что известно (дополнено)
РФ атаковала админздание в Харькове – что известно (дополнено)
21.04.2026, 09:11
Терехов сменил гендиректора Харьковского метрополитена: кто возглавил подземку
Терехов сменил гендиректора Харьковского метрополитена: кто возглавил подземку
21.04.2026, 19:24
Какие дороги сейчас ремонтируют в Харькове — информация мэрии (фото)
Какие дороги сейчас ремонтируют в Харькове — информация мэрии (фото)
21.04.2026, 20:20

Новости по теме:

21.04.2026
Терехов сменил гендиректора Харьковского метрополитена: кто возглавил подземку
20.04.2026
БпЛА атаковали Основянский и Холодногорский районы Харькова, есть пострадавшие
20.04.2026
Терехов обратил внимание на тактику обстрелов города: призвал быть осторожными
17.04.2026
Другие налоги и выплаты — Терехов об “особой поддержке” прифронтовых городов
15.04.2026
«Тихая потеря страны». Терехов заявил об обезлюживании и замене украинцев


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Терехов сменил гендиректора Харьковского метрополитена: кто возглавил подземку», то посмотрите больше в разделе Транспорт на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 21 апреля 2026 в 19:24;

