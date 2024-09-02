Новым руководителем Харьковского метрополитена стал директор трамвайного депо

В КП «Харьковский метрополитен» — новый руководитель. Исполняющим обязанности директора предприятия стал Владислав Приймак, до назначения возглавлявший КП «Салтовское трамвайное депо».

Об этом сообщает ОО «Харьковский антикоррупционный центр» со ссылкой на распоряжение мэра Игоря Терехова.

По данным антикоррупционеров, бывший директор подземки Андрей Гармаш перешел на работу в горсовет. Он будет занимать должность замдиректора управления по вопросам энергоэффективности департамента строительства и дорожного хозяйства.