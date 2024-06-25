Трамваи vs автобусы: как меняет война транспорт Харькова и что будет зимой

Как будут перевозить пассажиров в Харькове зимой, в условиях дефицита электроэнергии, если большинство уцелевшего после обстрелов муниципального транспорта работает от тока? Где сейчас ищут автобусы, которые могут курсировать в блэкауты, на каких условиях получают и хватит ли их? Актуальна ли сейчас закупка электробусов и как повлиять на ситуацию с нехваткой водителей? Обо всем этом и не только МГ «Объектив» говорила с директором разбитого россиянами Салтовского трамвайного депо, который владеет данными в целом по городу, а также с водителями и экспертами.

Водитель муниципального автобуса Лери Ткебучава готовится к рейсу. Своего маленького «карсанчика» ценит и бережет. Вместе они с осени 2021 года и прошли период интенсивных обстрелов города. Мужчина рассказывает: в начале полномасштабного вторжения РФ предприятие обеспечило водителей бронежилетами.

«Недавно был «прилет», такой, что аж автобус затрясло. В общем много было взрывов рядом. Но Бог уберег», — вспоминает водитель.

До начала большой войны в Харькове, по данным мэрии, было 150 турецких автобусов Karsan. Их покупали и совместно с производителем даже хотели начать сборку в городе, чтобы постепенно заменить черно-красными, то есть муниципальными, все зеленые маршрутки частных перевозчиков. Планам помешала российская агрессия. Лери, который раньше работал на большом междугороднем автобусе, компактный Karsan очень нравится.

«Хороший автобус. Мягкий, удобный. В нем 11 мест для сидения, девять для стояния и одно место для человека с инвалидностью», — презентует свое транспортное средство водитель.

Большинство из 150 новых автобусов Karsan — 94 — пострадали от обстрелов весной 2022 года. Три из них восстановить невозможно. Все стояли в Салтовском трамвайном депо. Несмотря на то, что в названии есть только «трамвайное», коммунальное предприятие имеет на балансе и муниципальные автобусы, и троллейбусы.

«Депо полностью уничтожено. Где-то на седьмом десятке «прилетов», это еще было в марте 2022 года, я их перестал считать», — говорит директор КП «Салтовское трамвайное депо» Владислав Приймак.

Сейчас на площадке предприятия нет ничего, что еще можно отремонтировать. Относительно уцелевший подвижной состав перевезли в другое депо. Приймак показывает две воронки от последних попаданий по территории Салтовского, которые были в прошлом году. Согласно заключению экспертов, российские военные запустили ракеты С-300. В депо нет людей, последний раз здесь работали 8 марта 2022 года, а потом стало совсем невыносимо.

«Ракеты С-300, РСЗО, минометы, артиллерия, — перечисляет Приймак. — Сюда летело все. Даже ФАБы. Видимо, думали, что здесь находятся не троллейбусы, а что-то другое. Но здесь никогда ничего военного не было, это исключительно гражданский объект».

Из 50 троллейбусов с автономным ходом на территории депо получили повреждения 27. Обычные троллейбусы, которые стоят у въезда, приехали сюда из депо №2, которое также обстреливали.

«При определенных капиталовложениях их еще можно было восстановить. Но после того, как они здесь простояли и по ним «поприлетало», это стало нецелесообразно. Например, для этого троллейбуса необходимы миллионные вложения», — показывает разбитый общественный транспорт Приймак.

Из 163 трамваев в Салтовском 30 были уничтожены и 96 получили повреждения. Среди них есть уникальный экспонат, изготовленный ориентировочно в 2010 году силами бывшего КП «Харьковский вагоноремонтный завод». Теперь он история: трамваев этой модели выпустили несколько, неповрежденных не осталось.

«У него база — это обычная Татра Т3, но маска, передняя и задняя части сделаны здесь. Он находился на перекраске в нашем цехе и готовился к выпуску на линию, но не успел. Повреждения такие, что забрать его отсюда тоже нет возможности: разбиты рельсы, по которым можно было бы выехать с территории», — объясняет директор Салтовского депо.

То, что не разбили россияне, уничтожали мародеры. Они побывали в этом трамвае, разграбили вагон и вырезали провода, чтобы сдать на металл. Это не единственный эпизод. Нескольких поймали на территории депо, есть уголовные производства. В начале вторжения словили «на горячем» и работника самого предприятия, очевидно, сторонника России.

«Он сидел на третьем этаже админздания и зеленым фонарем светил в небо. Что у него было в голове, мы не понимаем. Передали его разведке. Что уже с ним там сделали дальше, я не знаю», — вспоминает директор депо.

Территория теперь — будто музей последствий российской агрессии. Но не для посещений, ведь ее не проверили саперы и не предоставили заключение, что здесь безопасно.

«Территорию предприятия нужно осмотреть, чтобы соответствующая комиссия могла по ней безопасно ходить и оценить масштабы разрушений. Убытки, примерно, до полумиллиарда гривен. Это с учетом подвижного состава и повреждений, которые получили здания», — предполагает Приймак.

Салтовское — единственное из четырех депо наземного транспорта в Харькове, которое не функционирует. Есть еще Октябрьское трамвайное депо, а также троллейбусные — №2 и №3. Все они работают, но не собирают много подвижного состава вместе, чтобы он не был легкой мишенью. По данным Приймака, по состоянию на июнь всего в Харькове эксплуатируют 111 автобусов, 76 трамваев, 97 обычных троллейбусов и 44 троллейбуса с автономным ходом.

Часть восстановили после обстрелов, и эти работы продолжаются. С начала большой войны Харьков транспорт не покупал, только получал в качестве гуманитарной помощи, в частности от Германии, Чехии и Литвы. Всего городу за это время передали 61 автобус, пять троллейбусов и 38 трамваев.

«Нюрнберг нам подарил более 30 автобусов MAN и Mercedes, которые курсируют на маршрутах. Мы едем за новой партией из четырех автобусов в Прагу. Состояние их, судя по тому, что нам показали, очень хорошее, поэтому они смогут как можно быстрее выехать на маршруты города», — прогнозирует директор депо.

«Нюрнберг нам подарил более 30 автобусов MAN и Mercedes, которые курсируют на маршрутах. Мы едем за новой партией из четырех автобусов в Прагу. Состояние их, судя по тому, что нам показали, очень хорошее, поэтому они смогут как можно быстрее выехать на маршруты города», — прогнозирует директор депо.

Автобусы Харькову сейчас крайне необходимы. Когда целью россиян становится энергоинфраструктура, город может погрузиться в блэкаут. Напряжения для метро, трамваев и троллейбусов нет, и тогда вводят временную схему автобусных маршрутов. В ней задействовали «все, что могло двигаться», вспоминает Приймак.

Чтобы значительно улучшить перевозки в блэкауты, по его словам, городу необходимо еще 50 больших автобусов вместимостью около сотни пассажиров. Ведь неизвестно, чего ждать от грядущей зимы.

«Будем смотреть на ситуацию. Мы готовы к любому развитию событий. У нас есть схемы включая метро, без метро, без какой-то части электротранспорта. Каждое наше предприятие имеет определенную автономность. Мы к этому готовились, получали и продолжаем получать генераторы. Чтобы в блэкауты обеспечивать ремонт, заправку, обслуживание подвижного состава, в том числе автобусов. Мы это можем делать и делаем», — рассказывает директор депо.

Дело в том, что из-за «прилетов» по ТЭЦ и подстанциям этой весной Харьков остался без собственного производства электроэнергии, а получает ее из других регионов. В то же время власти не отказываются от закупки электробусов. Продолжается тендер на поставку 30 таких 12-метровых машин и зарядных станций для них, а деньги — 15 миллионов евро — мэрия берет в кредит в Европейском инвестиционном банке.



Фото: Telegram Харьковского горсовета

«Никто же не собирается отказываться от троллейбусов и трамваев, — объясняет Приймак. — На уровне государства есть задача, кажется, до 2036 года уменьшать количество подвижного состава, который работает на дизельном топливе. В городах-миллионниках эксплуатировать возможно будет электробусы или автобусы на метане. Эта норма заработала еще до полномасштабного вторжения. Возможно, что ее пересмотрят. Харьков еще не готов».

Представитель инициативной группы «Альтернативный Харьков» Павел Храмов соглашается: будущее за электротранспортом. Однако, по его мнению, в ближайшее время именно электробусы городу не нужны.

«Электробусы закупают, потому что на них дают средства. Потому что это экологический тренд. Преимущество электробусов в том, что их можно заряжать ночью и днем использовать. Но это штука очень-очень дорогая. И у нас просто на это нет средств», — считает урбанист.

Вместо них, уверен Храмов, властям и громаде сейчас нужно активно искать в Европе автобусы с двигателями внутреннего сгорания.

«Представьте, что останавливаются зимой метро, троллейбусы и трамваи, — рассуждает Павел. — Нам нужно больше автобусов, чтобы закрыть эту потребность. Более тысячи. В каждом городе Европы муниципалитеты должны знать, что в Украине нужны их старые автобусы».

Еще одна проблема, которую необходимо решить, — нехватка водителей. В Салтовском депо, в частности, трамваями управляют преимущественно женщины. Многие из них из-за войны выехали с детьми за пределы города. Водитель с десятилетним стажем Елена Петрова одна из вернувшихся.

«Мы выезжали на два месяца за границу. Дома лучше. На работу страшно идти, но больше не за себя, а за детей, которые остаются дома одни, — делится Елена. — Я работаю по восемь часов пять дней в неделю, два дома».

Если водитель работает много, заработок может достигать 20 тысяч, говорит Приймак. Всем прописанным в городе предлагают 100% освобождение от уплаты «коммуналки». За всю полномасштабную войну в результате обстрелов в Харькове получил ранения один работник общественного транспорта — в мае текущего года на Алексеевке вражеский боеприпас упал вблизи троллейбуса. Водитель потерял ногу, вторую врачам удалось сохранить. За сутки неравнодушные собрали под 2 миллиона гривен, и мужчина уже отправился на протезирование в Австрию.

«Каждый водитель раз в год проходит обучение по оказанию домедицинской помощи. В этом году мы это сделаем в тесном сотрудничестве с Харьковским национальным медицинским университетом. «Прилет» по Алексеевке показал, насколько это актуально», — констатирует директор депо.

Приймак говорит, что некоторые мужчины мобилизационного возраста не спешат устраиваться на работу, потому что путь к этому ведет через военкомат. Действующим работникам для получения брони тоже надо обновлять данные, и с этим возникают определенные трудности. Депо наземного транспорта могут бронировать 50% работников, потому что не внесены в перечень предприятий критической инфраструктуры.

«Если не работает транспорт, то умирает город, — комментирует урбанист Павел Храмов. — Поэтому нам надо бронировать этих людей. Мне писали работники метро, что многих мобилизуют. Все они официально работают, поэтому очень легко прийти и сказать: «У вас столько людей, давайте нам троих мужчин». С этим нужно что-то решать, на национальном уровне поднимать эту волну, потому что нужны серьезные изменения и немедленно».

Весь муниципальный транспорт с мая 2022-го перевозит пассажиров бесплатно, в текущем году это стоит бюджету города 1,2 миллиарда гривен.

«Это около 7% доходов или расходов, реально большая сумма для Харькова, — выступал на сессии горсовета 22 ноября 2023 года депутат Игорь Черняк. — Есть много людей, которые объективно сейчас лишены возможности платить за проезд, остались без заработка, есть много у нас ВПЛ. Я думаю, что в течение года будет возможность разработать такой механизм, когда бы этой льготой, которая предоставляется за счет всех налогоплательщиков, могли пользоваться именно те, кому она нужна».

Впрочем, механизма такого пока нет, а дискуссии продолжаются. Храмов считает, что при возвращении платы город не должен вернуться к модели, когда в условиях конкуренции частные перевозчики забирают платежеспособных пассажиров, а муниципальный транспорт катает льготников. Мэрия должна выступать заказчиком услуг частников и таким образом контролировать всю систему, говорит урбанист.

«Оплата за проезд очень бы помогла экономически стабилизировать наши транспортные предприятия. Можно платить деньги за услугу. То есть ты не платишь отдельно за метро или троллейбус. Заплатил за месяц как харьковчанин 700 гривен и безлимитно пользуешься общественным транспортом. В Европе это работает, и я уверен, что так должно работать и у нас», — предлагает урбанист.

Материал подготовлен при поддержке ОО «Интерньюз-Украина»

Ответственный за дистрибуцию: Малевская Н.А.