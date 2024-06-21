Готовятся к зиме: в Харькове на 170 млн грн хотят купить 13 котельных

КП «Тепловые сети» в Харькове повторно объявило тендеры на закупки блочно-модульных котельных на общую сумму более 170 млн грн, пишет Харьковский антикоррупционный центр со ссылкой на данные ProZorro.

«В общей сложности должны приобрести 13 блочно-модульных котельных разной мощности: 6 МВт, 8,0 МВт, 4 МВт, 2,2 МВт, 1 МВт, 1,6 МВт, 4,0 МВт, 0,6 МВт, 0,6 МВт, 0,1 МВт, 3,0 МВт, 0,6 МВт и 0,2 МВт. Все три аукциона должны пройти 28 июня», — информирует ХАЦ.

По данным антикоррупционеров, это уже вторая попытка «Харьковских тепловых сетей» закупить 13 котельных. Первый тендер был общим на все 13, но торги не состоялись. Все предложения участников отклонили.

«Самое дешевое предложение в 124,2 млн грн было у ОДО «Броварской завод котельного оборудования Арденз». Предложение этой фирмы было отклонено, поскольку не на все основное и вспомогательное оборудование были сертификаты соответствия и сертификаты экспертизы. Аналогично у трех других участников не хватало либо документов на оборудование, либо сертификатов соответствия. Все предложения на прошлых торгах были существенно меньше (от 124,2 до 157,9 млн грн), чем ожидаемая стоимость, которую выставило КП «Харьковские тепловые сети», — отметили в ХАЦ.

Блочно-модульные котельные нужны Харькову для децентрализации системы отопления. Мэр города Игорь Терехов накануне заявил, что провести такую децентрализацию — главная задача в подготовке города к зиме. Ведь Харьков после российских ракетных ударов по ТЭЦ и ТЭС остался без собственной генерации, а отстраивать огромные объекты, которые можно уничтожить несколькими ракетами — не рационально. Поэтому систему отопления Харькова хотят сделать более «сложной целью», разделив на множество небольших объектов генерации. С этой же целью мэр во время своей поездки в Берлин договорился о получении кредита ЕБРР на 25 млн евро и гранта от Всемирного банка на 47 млн евро.

«На все эти средства тоже будет закупка систем генерации, электроснабжения и теплоснабжения», — сообщил Терехов.