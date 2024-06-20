Миллионы евро, чтобы пережить зиму: Терехов рассказал, кто помогает Харькову
Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона подвел итоги своей поездки в Берлин и проведенных там переговоров о финансировании подготовки Харькова к зиме.
«Основное, что сегодня уничтожил наш враг – это генерация: электросети, электрические подстанции, трансформаторные подстанции и наши ТЭЦ. Поэтому у нас сегодня нет собственной генерации, вынуждены облэнерго и Укрэнерго перевести харьковчан на графики отключения. Продолжаются графики отключений, и сегодня основная наша цель – децентрализовать систему теплоснабжения зимой, водоснабжение и энергоснабжение. Так как когда у нас нет собственной генерации, сохраняются риски, потому что мы запитаны от других городов. И мы очень серьезно работаем над тем, чтобы войти стабильно в отопительный сезон и главное – пройти отопительный сезон», — рассказал Терехов о существующих вызовах.
Мэр отметил, что во время поездки в Берлин подписал ряд документов с международными организациями, которые готовы оказать финансовую помощь Харькову для подготовки к зиме.
«Нам удалось подписать соглашение с Европейским банком реконструкции и развития на привлечение 25 миллионов евро. Эти средства пойдут исключительно на энергетическую отрасль, на подготовку к отопительному сезону. На децентрализацию системы теплоснабжения. Это очень важно. Кроме этого, у меня были переговоры со Всемирным банком, и нам выделили средства в размере 47 миллионов евро. Эти средства безвозвратны, они предоставляются нам как грант. И на все эти средства тоже будет закупка систем генерации, электроснабжения и теплоснабжения. Кроме того, очень серьезно работаем с USAID. Они тоже закупают энергетические установки для того, чтобы пройти отопительный сезон», — перечислил мэр.
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Он отметил, что город продолжает вести переговоры с различными международными фондами и институциями. Также для подготовки к зиме Харькова средства выделяют из государственного и городского бюджетов. На неделе Кабмин выделил Харькову еще 2 млрд грн на эти цели.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: ЕБРР, зима, новости Харькова, отопительный сезон, терехов, финансирование;
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- • Дата публикации материала: 20 июня 2024 в 09:30;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона подвел итоги своей поездки в Берлин и проведенных там переговоров о финансировании подготовки Харькова к зиме".