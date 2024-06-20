Мільйони євро, щоб пережити зиму: Терехов розповів, хто допомагає Харкову

Мер Харкова Ігор Терехов у етері нацмарафону підбив підсумки своєї поїздки до Берліна та проведених там переговорів щодо фінансування підготовки Харкова до зими.

“Основне, що сьогодні знищив наш ворог, – це генерація: електромережі, електричні підстанції, трансформаторні підстанції та наші ТЕЦ. Тому ми сьогодні не маємо власної генерації та вимушені обленерго та Укренерго перевести харків’ян на графіки відключення. Тривають графіки відключень, і сьогодні основна наша мета – децентралізувати систему теплопостачання взимку, водопостачання та енергопостачання. Бо сьогодні, коли ми не маємо власної генерації, зберігаються ризики, бо ми заживлені від інших міст. І ми дуже серйозно працюємо над тим, щоб увійти стало в опалювальний сезон і головне – пройти опалювальний сезон”, – розповів Терехов про виклики, що існують.

Мер зазначив, що під час поїздки до Берліна підписав низку документів з міжнародними організаціями, які готові надати фінансову допомогу Харкову для підготовки до зими.

“Нам вдалося підписати угоду з Європейським банком реконструкції та розвитку на залучення 25 мільйонів євро. Ці кошти підуть виключно на енергетичну галузь, на підготовку до опалювального сезону. На децентралізацію системи теплопостачання. Це дуже важливо. Крім цього, я мав перемовини зі Світовим банком, і нам виділили кошти в розмірі 47 мільйонів євро. Ці кошти не треба повертати, вони надаються нам як грант, і на всі ці кошти теж буде закупівля систем генерації, електропостачання та теплопостачання. Крім цього, дуже серйозно працюємо із USAID. Вони нам теж закуповують енергетичні установки для того, щоб пройти опалювальний сезон”, – перерахував мер.

Він зазначив, що місто продовжує вести перемовини із різними міжнародними фондами та інституціями. Також для підготовки до зими Харкова кошти виділяють із державного та міського бюджетів. Протягом тижня Кабмін виділив Харкову ще 2 млрд грн на ці цілі.