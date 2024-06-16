Терехов надеется, что грядущую зиму Харьков пройдет не хуже, чем прошлую

Мэр Игорь Терехов надеется, что отопительный сезон 2024/2025 Харьков пройдет не хуже, чем предыдущий.

«Сегодня в Харькове отсутствует собственная генерация. Враг разбил все наши ТЭЦ, трансформаторные подстанции еще 23 марта этого года. Но мы работаем практически круглосуточно, привлекаем все возможности наших международных партнеров, городов-побратимов и других правительственных организаций для того, чтобы устойчиво пройти отопительный сезон», — сказал городской голова в эфире нацмарафона.

Мэр напомнил, что 11 июня в Берлине принял участие в конференции по восстановлению Украины. Ряд мероприятий и встреч был посвящен подготовке Харькова к отопительному сезону. Всемирный банк в частности выделил грант в размере 47 миллионов евро, а Европейский банк реконструкции и развития — кредит в 25 миллионов евро. Четыре когенерационные установки, производящие электроэнергию и тепло, пообещала предоставить городу Германия и еще две — Чехия.

«Нам нужно децентрализовать систему теплоснабжения, водоснабжения и энергоснабжения. Было подписано соглашение на 25 миллионов евро. Мы привлекаем этот кредитный займ, чтобы иметь возможность приобрести когенерационные установки. Кроме этого, мы подписали договоренности со Всемирным банком, который нам на безвозвратной основе дает грант на закупку тоже когенерационного оборудования в размере 47 миллионов евро. Это очень знаково», — рассказал подробности Терехов.