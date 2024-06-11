Подписали договор со Всемирным банком на €47 млн — Терехов о подготовке к зиме
О подписании со Всемирным банком соглашения на 47 миллионов евро сообщил в эфире телемарафона Игорь Терехов. Мэр Харькова находится в Берлине на международной конференции «Ukraine Recovery Conferencе».
«Мы сегодня очень активно готовимся к отопительному сезону. Понимаем, что очень многое нужно сделать, потому что времени совсем не хватает. Мы подписали уже несколько контрактов, получили от правительств Германии и Чехии когенерационные установки, которые мы будем использовать для подготовки города к отопительному сезону, чтобы иметь тепло и электроснабжение. Кроме этого, мы подписали соглашение со Всемирным банком на 47 миллионов евро, которые тоже пойдут в полном объеме на когенерационное оборудование. И с Европейским банком реконструкции и развития. Это 25 миллионов евро», — рассказал Терехов.
Основной задачей Украины на конференции мэр назвал возможность донести необходимость предоставления ПВО, которая поможет защитить небо и над Харьковом.
«Мы очень активно работаем, чтобы получить самую современную противовоздушную оборону, чтобы закрыть небо над Харьковом. Для нас это главная задача. Сегодня президент выступал, наши международные партнеры выступают. Я надеюсь, что у нас появится современная ПВО и тогда совсем другим будет настроение харьковчан, будут работать учебные заведения и все другие учреждения», — сказал Терехов.
Напомним, 11-12 июня в Берлине проходит конференция по восстановлению Украины. Мэр Игорь Терехов ранее подписал соглашение с Европейским банком реконструкции и развития о срочном предоставлении кредита в размере 25 миллионов евро на подготовку Харькова к зиме. Также городской голова подписал меморандум о взаимопонимании с Немецким обществом международного сотрудничества (GIZ), благодаря которому в июле-августе Харькову предоставят четыре когенерационные установки. Кроме того, была достигнута договоренность, что Чехия передаст девять когенерационных установок Харьковской области, две самых мощных — получит Харьков.
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- • Дата публикации материала: 11 июня 2024 в 19:57;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О подписании со Всемирным банком соглашения на 47 миллионов евро сообщил в эфире телемарафона Игорь Терехов. Мэр Харькова находится в Берлине на международной конференции «Ukraine Recovery Conferencе».".