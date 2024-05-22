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Медики смогли сохранить одну ногу водителя троллейбуса из Харькова – Терехов

Общество 20:00   22.05.2024
Оксана Якушко
Медики смогли сохранить одну ногу водителя троллейбуса из Харькова – Терехов

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что пострадавший в результате авиаудара водитель троллейбуса перенес операцию, одну из ног ему пришлось ампутировать.

«Каждому, кто переживает за водителя троллейбуса Юрия Орла, оказавшегося в самом эпицентре взрыва российской ракеты на Алексеевке. Буквально только что завершилась операция, и его перевели в реанимацию. Состояние здоровья — стабильное. Снабжен всем необходимым. Одну ногу, к сожалению, пришлось ампутировать, вторую – медикам удалось сохранить», — рассказал Терехов.

Мэр заявил, что город не оставит мужчину один на один с этой бедой и будет поддерживать Юрия на протяжении всего дальнейшего процесса лечения, реабилитации и протезирования.

Также профком предприятия открыл сбор средств для помощи своему коллеге. (https://send.monobank.ua/jar/5m8ftssWFw) Все деньги перечисляются сразу на личный счет пострадавшего.

Напомним, около 13:45 в Харькове раздались несколько взрывов, сообщал мэр Харькова Игорь Терехов. Воздушные силы ВСУ предупреждали о пусках управляемых авиационных бомб тактической авиацией. Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что предварительно оккупанты ударили управляемым боеприпасом по городу. Есть возгорание на гражданской автозаправочной станции, повреждено кафе. Терехов уточнил, что под ударом был Шевченковский район. Было известно, что из-за удара в тяжелом состоянии водитель троллейбуса. Синегубов сообщал о 10 пострадавших. Позднее стало известно, что в Шевченковском районе  попадание было у входа в кафе. Повреждены автомобили, жилые дома, автомойка, магазины и т.д. Получили ранения, острую реакцию на стресс 10 человек, среди них пять мужчин и пять женщин. Один из пострадавших — 55-летний водитель троллейбуса, находившийся в эпицентре взрыва. Он в тяжелом состоянии, у него ампутированы две ноги. В Холодногорском районе в результате вражеского авиаудара разрушены здания гражданского предприятия, которое не функционировал. 42-летняя женщина, работающая возле места попадания, получила острую реакцию на стресс.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 22 мая 2024 в 20:00;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что пострадавший в результате авиаудара водитель троллейбуса перенес операцию, одну из ног ему пришлось ампутировать.".