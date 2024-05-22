4 раненых из-за удара по Харькову, в тяжелом состоянии – водитель троллейбуса

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщает о по меньшей мере четырех раненых в результате удара по Харькову.

«Один в тяжелом состоянии – водитель троллейбуса. Есть возгорание в многоквартирном жилом доме, повреждение автомобилей», — уточнил глава ХОВА Олег Синегубов.

Напомним, около 13:45 в Харькове раздались несколько взрывов, сообщал мэр Харькова Игорь Терехов. Воздушные силы ВСУ предупреждали о пусках управляемых авиационных бомб тактической авиацией. Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что предварительно оккупанты ударили управляемым боеприпасом по городу. Есть возгорание на гражданской автозаправочной станции, повреждено кафе. Терехов уточнил, что под ударом был Шевченковский район.