Армия РФ ударила по Харькову: данные Терехова и Синегубова
В 13:45 оккупанты нанесли удар по Харькову, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.
«Предварительно – управляемым боеприпасом. Есть возгорание на гражданской автозаправочной станции, повреждено кафе. Информация о пострадавших уточняется», – добавил Синегубов.
По информации мэра Харькова Игоря Терехова, под ударом был Шевченковский район.
«Возле жилой застройки — дома, магазины, транспорт, детская площадка», — отметил мэр.
Напомним, около 13:45 в Харькове раздались несколько взрывов, сообщал мэр Харькова Игорь Терехов. Воздушные силы ВСУ предупреждали о пусках управляемых авиационных бомб тактической авиацией. Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник сообщал о вражеском КАБ в воздухе и призвал жителей Харькова и области находиться в укрытиях.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрывы, синегубов, терехов, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 22 мая 2024 в 14:11;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В 13:45 оккупанты нанесли удар по Харькову, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.".