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Армия РФ ударила по Харькову: данные Терехова и Синегубова

Происшествия 14:11   22.05.2024
Виктория Яковенко
Армия РФ ударила по Харькову: данные Терехова и Синегубова

В 13:45 оккупанты нанесли удар по Харькову, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

«Предварительно – управляемым боеприпасом. Есть возгорание на гражданской автозаправочной станции, повреждено кафе. Информация о пострадавших уточняется», – добавил Синегубов.

По информации мэра Харькова Игоря Терехова, под ударом был Шевченковский район.

«Возле жилой застройки — дома, магазины, транспорт, детская площадка», — отметил мэр.

Напомним, около 13:45 в Харькове раздались несколько взрывов, сообщал мэр Харькова Игорь Терехов. Воздушные силы ВСУ предупреждали о пусках управляемых авиационных бомб тактической авиацией. Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник сообщал о вражеском КАБ в воздухе и призвал жителей Харькова и области находиться в укрытиях.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 22 мая 2024 в 14:11;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В 13:45 оккупанты нанесли удар по Харькову, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.".