Армія РФ вдарила по Харкову: дані Терехова та Синєгубова
О 13:45 окупанти завдали удар по Харкову, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.
«Попередньо – керованим боєприпасом. Є загоряння на цивільній автозаправній станції, пошкоджено кафе. Інформація щодо постраждалих уточнюється», – додав Синєгубов.
За інформацією мера Харкова Ігоря Терехова, під ударом був Шевченківський район.
«Біля житлової забудови – будинки, магазини, транспорт, дитячий майданчик», – зазначив мер.
Нагадаємо, близько 13:45 у Харкові пролунали кілька вибухів, повідомляв мер Харкова Ігор Терехов. Повітряні сили ЗСУ попереджали про пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією. Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник повідомляв про ворожий КАБ у повітрі та закликав мешканців Харкова та області перебувати в укриттях.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: вибухи, сінєгубов, терехов, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Травня 2024 в 14:11;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "О 13:45 окупанти завдали удар по Харкову, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.".