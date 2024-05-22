Армія РФ вдарила по Харкову: дані Терехова та Синєгубова

О 13:45 окупанти завдали удар по Харкову, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

«Попередньо – керованим боєприпасом. Є загоряння на цивільній автозаправній станції, пошкоджено кафе. Інформація щодо постраждалих уточнюється», – додав Синєгубов.

За інформацією мера Харкова Ігоря Терехова, під ударом був Шевченківський район.

«Біля житлової забудови – будинки, магазини, транспорт, дитячий майданчик», – зазначив мер.

Нагадаємо, близько 13:45 у Харкові пролунали кілька вибухів, повідомляв мер Харкова Ігор Терехов. Повітряні сили ЗСУ попереджали про пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією. Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник повідомляв про ворожий КАБ у повітрі та закликав мешканців Харкова та області перебувати в укриттях.