У Харкові пролунав вибух: попереджали про пуски КАБ
У Харкові близько 13:45 було чутно вибух.
Повітряну тривогу в регіоні оголосили о 13:11. Повітряні сили ЗСУ попереджали про пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Харківщині.
Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник повідомляв про ворожий КАБ у повітрі й закликав жителів Харкова та області бути в укриттях.
Бути в укриттях у зв’язку із загрозою ударів КАБ закликав і начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко.
Бути в укриттях жителів Харкова та Харківського району закликав і голова ХОВА Олег Синєгубов.
Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що у місті було чутно кілька вибухів.
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: вибух, сінєгубов, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «У Харкові пролунав вибух: попереджали про пуски КАБ»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 22 Травня 2024 в 13:49;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові близько 13:45 було чутно вибух.".