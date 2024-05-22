У Харкові пролунав вибух: попереджали про пуски КАБ

У Харкові близько 13:45 було чутно вибух.

Повітряну тривогу в регіоні оголосили о 13:11. Повітряні сили ЗСУ попереджали про пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Харківщині.

Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник повідомляв про ворожий КАБ у повітрі й закликав жителів Харкова та області бути в укриттях.

Бути в укриттях у зв’язку із загрозою ударів КАБ закликав і начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко.

Бути в укриттях жителів Харкова та Харківського району закликав і голова ХОВА Олег Синєгубов.

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що у місті було чутно кілька вибухів.