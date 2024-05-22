В Харькове раздался взрыв: предупреждали о пусках КАБ
В Харькове около 13:45 был слышен взрыв.
Воздушная тревога в регионе была объявлена в 13:11. Воздушные силы ВСУ предупреждали о пусках управляемых авиационных бомб тактической авиацией в Харьковской области.
Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник сообщал о вражеском КАБ в воздухе и призвал жителей Харькова и области находиться в укрытиях.
Быть в укрытиях из-за угрозы ударов КАБ призвал и начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко.
Быть в укрытиях жителей Харькова и Харьковского района призвал глава ХОВА Олег Синегубов.
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в городе было слышно несколько взрывов.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрыв, синегубов, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 22 мая 2024 в 13:49;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове около 13:45 был слышен взрыв.".