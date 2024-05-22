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В Харькове раздался взрыв: предупреждали о пусках КАБ

Происшествия 13:49   22.05.2024
Виктория Яковенко
В Харькове раздался взрыв: предупреждали о пусках КАБ

В Харькове около 13:45 был слышен взрыв.

Воздушная тревога в регионе была объявлена ​​в 13:11. Воздушные силы ВСУ предупреждали о пусках управляемых авиационных бомб тактической авиацией в Харьковской области.

Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник сообщал о вражеском КАБ в воздухе и призвал жителей Харькова и области находиться в укрытиях.

Быть в укрытиях из-за угрозы ударов КАБ призвал и начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко.

Быть в укрытиях жителей Харькова и Харьковского района призвал глава ХОВА Олег Синегубов.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в городе было слышно несколько взрывов.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 22 мая 2024 в 13:49;

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