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Четверо поранених через удар по Харкову, у важкому стані – водій тролейбуса

Події 14:25   22.05.2024
Вікторія Яковенко
Четверо поранених через удар по Харкову, у важкому стані – водій тролейбуса

Мер Харкова Ігор Терехов повідомляє про щонайменше чотирьох поранених внаслідок удару по Харкову.

«Один у важкому стані – водій тролейбуса. Є загоряння у багатоквартирному житловому будинку, пошкодження автомобілів», – уточнив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Нагадаємо, близько 13:45 у Харкові пролунали кілька вибухів, повідомляв мер Харкова Ігор Терехов. Повітряні сили ЗСУ попереджали про пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією. Голова ХОВА Олег Синегубов повідомив, що попередньо окупанти вдарили керованим боєприпасом по місту. Є загоряння на цивільній автозаправній станції, пошкоджено кафе. Терехов уточнив, що під ударом був Шевченківський район.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Травня 2024 в 14:25;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов повідомляє про щонайменше чотирьох поранених внаслідок удару по Харкову.".