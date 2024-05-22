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Удар по Харькову: уже 10 пострадавших, 4 человека – госпитализировали

Происшествия 15:01   22.05.2024
Виктория Яковенко
Удар по Харькову: уже 10 пострадавших, 4 человека – госпитализировали

Глава ХОВА Олег Синегубов сообщает уже о десяти пострадавших из-за удара по Харькову днем ​​22 мая.

«Среди них — 4 человека госпитализировали в больницу. Один человек в тяжелом состоянии. Другим оказана помощь на месте», — уточнил глава ХОВА.

Напомним, около 13:45 в Харькове раздались несколько взрывов, сообщал мэр Харькова Игорь Терехов. Воздушные силы ВСУ предупреждали о пусках управляемых авиационных бомб тактической авиацией. Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что предварительно оккупанты ударили управляемым боеприпасом по городу. Есть возгорание на гражданской автозаправочной станции, повреждено кафе. Терехов уточнил, что под ударом был Шевченковский район. Было известно, что из-за удара в тяжелом состоянии водитель троллейбуса.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 22 мая 2024 в 15:01;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов сообщает уже о десяти пострадавших из-за удара по Харькову днем ​​22 мая.".