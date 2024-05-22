Удар по Харкову: вже 10 постраждалих, 4 людини – ушпиталили

Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомляє вже про десять постраждалих через удар по Харкову вдень 22 травня.

«Серед них — 4 людей госпіталізували до лікарні. Один чоловік у важкому стані. Іншим надана допомога на місці», – уточнив голова ХОВА.

Нагадаємо, близько 13:45 у Харкові пролунали кілька вибухів, повідомляв мер Харкова Ігор Терехов. Повітряні сили ЗСУ попереджали про пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією. Голова ХОВА Олег Синегубов повідомив, що попередньо окупанти вдарили керованим боєприпасом по місту. Є загоряння на цивільній автозаправній станції, пошкоджено кафе. Терехов уточнив, що під ударом був Шевченківський район. Було відомо, що через удар у тяжкому стані водій тролейбуса.