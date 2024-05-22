Live
  • Ср 22.05.2024
  • Харків  +26°С
  • USD 39.81
  • EUR 43.26

Удар по Харкову: вже 10 постраждалих, 4 людини – ушпиталили

Події 15:01   22.05.2024
Вікторія Яковенко
Удар по Харкову: вже 10 постраждалих, 4 людини – ушпиталили

Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомляє вже про десять постраждалих через удар по Харкову вдень 22 травня.

«Серед них — 4 людей госпіталізували до лікарні. Один чоловік у важкому стані. Іншим надана допомога на місці», – уточнив голова ХОВА.

Нагадаємо, близько 13:45 у Харкові пролунали кілька вибухів, повідомляв мер Харкова Ігор Терехов. Повітряні сили ЗСУ попереджали про пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією. Голова ХОВА Олег Синегубов повідомив, що попередньо окупанти вдарили керованим боєприпасом по місту. Є загоряння на цивільній автозаправній станції, пошкоджено кафе. Терехов уточнив, що під ударом був Шевченківський район. Було відомо, що через удар у тяжкому стані водій тролейбуса.

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
З авіації РФ вдарила по двох районах Харкова – прокуратура (відео)
З авіації РФ вдарила по двох районах Харкова – прокуратура (відео)
22.05.2024, 15:58
Терехов повідомив, куди цілили в Харкові вранці росіяни, є постраждалий
Терехов повідомив, куди цілили в Харкові вранці росіяни, є постраждалий
21.05.2024, 07:15
«Харківводоканал» кличе на роботу: які вакансії пропонують
«Харківводоканал» кличе на роботу: які вакансії пропонують
22.05.2024, 15:38
РФ вдарила авіабомбою по Харкову, влучання – у легковик: дані поліції
РФ вдарила авіабомбою по Харкову, влучання – у легковик: дані поліції
22.05.2024, 15:10
Удар по Харкову: вже 10 постраждалих, 4 людини – ушпиталили
Удар по Харкову: вже 10 постраждалих, 4 людини – ушпиталили
22.05.2024, 15:01
Четверо поранених через удар по Харкову, у важкому стані – водій тролейбуса
Четверо поранених через удар по Харкову, у важкому стані – водій тролейбуса
22.05.2024, 14:25

Новини за темою:

16:26
За понад 200 млн грн ремонтують пошкоджені лікарні на Харківщині (фото)
15:19
Вистрибують з вікон: як вибивають росіян з лікарні у Вовчанську (відео)
18:33
Безоплатну окнодіагностику отримали понад 22 тисяч мешканців Харківщини
16:02
Де на Харківщині надають безкоштовну допомогу при інсульті
17:05
67-річна жінка, поранена на Куп’янщині, померла у лікарні – Синєгубов

Ви читали новину: «Удар по Харкову: вже 10 постраждалих, 4 людини – ушпиталили»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 22 Травня 2024 в 15:01;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомляє вже про десять постраждалих через удар по Харкову вдень 22 травня.".