На вибухівку наїхало авто на Харківщині: водія шпиталізували
У Богодухівському районі на автодорозі Золочів – Клиново-Новоселівка автомобіль наїхав на вибухонебезпечний предмет, повідомляє Центр координації протимінної діяльності.
«Унаслідок вибуху 60-річний водій зазнав поранень. Постраждалого госпіталізовано до медичного закладу», – йдеться у повідомленні.
Як уточнив МГ «Об’єктив» начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко, НП сталася близько 11:30, внаслідок вибуху повністю знищений ВАЗ-2110.
Жителям регіону нагадують: рівень мінної небезпеки залишається критично високим.
У разі виявлення підозрілих або вибухонебезпечних предметів слід негайно телефонувати на гарячу лінію 0800 33 10 40 або за номерами 101, 102 чи 112.
Нагадаємо, 13 червня, на трасі між селами Козача Лопань та Нова Козача 38-річний чоловік, рухаючись на велосипеді, наїхав на вибуховий пристрій. Внаслідок вибуху він отримав поранення. Чоловіка шпиталізували, повідомляли у ГУ ДСНС в Харківській області.
Читайте також: Ранкова атака БпЛА на Харків: сталося кілька пожеж (фото)
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: взрывоопасный предмет, госпитализировали, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «На вибухівку наїхало авто на Харківщині: водія шпиталізували», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 16 Червня 2026 в 14:01;