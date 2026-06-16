На вибухівку наїхало авто на Харківщині: водія шпиталізували

У Богодухівському районі на автодорозі Золочів – Клиново-Новоселівка автомобіль наїхав на вибухонебезпечний предмет, повідомляє Центр координації протимінної діяльності.

«Унаслідок вибуху 60-річний водій зазнав поранень. Постраждалого госпіталізовано до медичного закладу», – йдеться у повідомленні.

Як уточнив МГ «Об’єктив» начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко, НП сталася близько 11:30, внаслідок вибуху повністю знищений ВАЗ-2110.

Жителям регіону нагадують: рівень мінної небезпеки залишається критично високим.

У разі виявлення підозрілих або вибухонебезпечних предметів слід негайно телефонувати на гарячу лінію 0800 33 10 40 або за номерами 101, 102 чи 112.

Нагадаємо, 13 червня, на трасі між селами Козача Лопань та Нова Козача 38-річний чоловік, рухаючись на велосипеді, наїхав на вибуховий пристрій. Внаслідок вибуху він отримав поранення. Чоловіка шпиталізували, повідомляли у ГУ ДСНС в Харківській області.