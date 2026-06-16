Live

На взрывчатку наехало авто на Харьковщине: водителя госпитализировали

Происшествия 14:01   16.06.2026
Виктория Яковенко
На взрывчатку наехало авто на Харьковщине: водителя госпитализировали Фото: Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф

В Богодуховском районе на автодороге Золочев – Клиново-Новоселовка автомобиль наехал на взрывоопасный предмет, сообщает Центр координации противоминной деятельности.

«В результате взрыва 60-летний водитель получил ранения. Пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.

Как уточнил МГ «Объектив» начальник Золочевской ПВА Виктор Коваленко, ЧП произошло около 11:30, в результате взрыва полностью уничтожен ВАЗ-2110.

Жителям региона напоминают: уровень минной опасности остается критически высоким.

В случае обнаружения подозрительных или взрывоопасных предметов следует немедленно звонить по телефону на горячую линию 0800 33 10 40 или по номерам 101, 102 или 112.

Напомним, 13 июня, на трассе между селами Казачья Лопань и Новая Казачья 38-летний мужчина, двигаясь на велосипеде, наехал на взрывное устройство. В результате взрыва он получил ранения. Мужчину госпитализировали, сообщали в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Читайте также: Утренняя атака БпЛА на Харьков: произошло несколько пожаров (фото)

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Харьков под атакой БпЛА – трое пострадавших, куда «прилетело» (дополнено)
Харьков под атакой БпЛА – трое пострадавших, куда «прилетело» (дополнено)
16.06.2026, 11:23
Сегодня 16 июня 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 16 июня 2026: какой праздник и день в истории
16.06.2026, 06:00
Утренняя атака БпЛА на Харьков: произошло несколько пожаров (фото)
Утренняя атака БпЛА на Харьков: произошло несколько пожаров (фото)
16.06.2026, 12:54
Сегодня в Харькове по-новому курсирует общественный транспорт
Сегодня в Харькове по-новому курсирует общественный транспорт
16.06.2026, 09:06
Харьковчанам рекомендуют запастись водой на завтра – причина
Харьковчанам рекомендуют запастись водой на завтра – причина
16.06.2026, 09:55
До конца суток в Харькове и области будет опасно: предупреждение синоптиков
До конца суток в Харькове и области будет опасно: предупреждение синоптиков
16.06.2026, 14:14

Новости по теме:

30.09.2025
Мужчина подорвался в тыловом районе Харьковской области
05.07.2025
Опасные сбросы с «Шахедов» на Харьковщине: рвануть может через 20 часов
10.04.2025
Какие взрывоопасные предметы могут разбрасывать российские БпЛА на Харьковщине
20.12.2024
Сдетонировал неизвестный предмет: пенсионерка получила ранения под Харьковом
26.02.2024
Харьковчанин принес домой из парка неизвестный предмет и лишился пальца


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «На взрывчатку наехало авто на Харьковщине: водителя госпитализировали», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 16 июня 2026 в 14:01;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Богодуховском районе на автодороге Золочев – Клиново-Новоселовка автомобиль наехал на взрывоопасный предмет, сообщает Центр координации противоминной деятельности.".