На взрывчатку наехало авто на Харьковщине: водителя госпитализировали

В Богодуховском районе на автодороге Золочев – Клиново-Новоселовка автомобиль наехал на взрывоопасный предмет, сообщает Центр координации противоминной деятельности.

«В результате взрыва 60-летний водитель получил ранения. Пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.

Как уточнил МГ «Объектив» начальник Золочевской ПВА Виктор Коваленко, ЧП произошло около 11:30, в результате взрыва полностью уничтожен ВАЗ-2110.

Жителям региона напоминают: уровень минной опасности остается критически высоким.

В случае обнаружения подозрительных или взрывоопасных предметов следует немедленно звонить по телефону на горячую линию 0800 33 10 40 или по номерам 101, 102 или 112.

Напомним, 13 июня, на трассе между селами Казачья Лопань и Новая Казачья 38-летний мужчина, двигаясь на велосипеде, наехал на взрывное устройство. В результате взрыва он получил ранения. Мужчину госпитализировали, сообщали в ГУ ГСЧС в Харьковской области.