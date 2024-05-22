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Число пострадавших из-за авиаударов по Харькову возросло до 12 (фото, видео)

Происшествия 18:19   22.05.2024
Оксана Якушко
Число пострадавших из-за авиаударов по Харькову возросло до 12 (фото, видео) Фото: Нацполиция

ГСЧС в Харьковской области, Нацполиция и Харьковская областная прокуратура показали последствия авиаударов по Харькову 22 мая.

«Количество пострадавших возросло до 12 человек. С ранением в больницу доставили 16-летнего парня», – сообщила Харьковская областная прокуратура.

 

 

Фото: Нацполиция

Напомним, около 13:45 в Харькове раздались несколько взрывов, сообщал мэр Харькова Игорь Терехов. Воздушные силы ВСУ предупреждали о пусках управляемых авиационных бомб тактической авиацией. Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что предварительно оккупанты ударили управляемым боеприпасом по городу. Есть возгорание на гражданской автозаправочной станции, повреждено кафе. Терехов уточнил, что под ударом был Шевченковский район. Было известно, что из-за удара в тяжелом состоянии водитель троллейбуса. Синегубов сообщал о 10 пострадавших. Позднее стало известно, что в Шевченковском районе  попадание было у входа в кафе. Повреждены автомобили, жилые дома, автомойка, магазины и т.д. Получили ранения, острую реакцию на стресс 10 человек, среди них пять мужчин и пять женщин. Один из пострадавших — 55-летний водитель троллейбуса, находившийся в эпицентре взрыва. Он в тяжелом состоянии, у него ампутированы две ноги. В Холодногорском районе в результате вражеского авиаудара разрушены здания гражданского предприятия, которое не функционировал. 42-летняя женщина, работающая возле места попадания, получила острую реакцию на стресс.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 22 мая 2024 в 18:19;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ГСЧС в Харьковской области, Нацполиция и Харьковская областная прокуратура показали последствия авиаударов по Харькову 22 мая.".