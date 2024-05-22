Авиаудары по Харькову: известно об 11 пострадавших, последствия (фото)

Правоохранители показали последствия ударов УМПБ по Харькову днем ​​22 мая.

По данным Харьковской областной прокуратуры, в Шевченковском районе зафиксировано попадание у входа в кафе. Повреждены автомобили, жилые дома, автомойка, магазины и т.д. Получили ранения, острую реакцию на стресс 10 человек, среди них пять мужчин и пять женщин. Один из пострадавших — 55-летний водитель троллейбуса, находившийся в эпицентре взрыва. Он в тяжелом состоянии, у него ампутированы две ноги.

В Холодногорском районе в результате вражеского авиаудара разрушены здания гражданского предприятия, которое не функционировал. 42-летняя женщина, работающая возле места попадания, получила острую реакцию на стресс.

Следователи начали досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).

Напомним, около 13:45 в Харькове раздались несколько взрывов, сообщал мэр Харькова Игорь Терехов. Воздушные силы ВСУ предупреждали о пусках управляемых авиационных бомб тактической авиацией. Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что предварительно оккупанты ударили управляемым боеприпасом по городу. Есть возгорание на гражданской автозаправочной станции, повреждено кафе. Терехов уточнил, что под ударом был Шевченковский район. Было известно, что из-за удара в тяжелом состоянии водитель троллейбуса. Синегубов сообщал о 10 пострадавших.