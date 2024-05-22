Из авиации РФ ударила по двум районам Харькова — прокуратура (видео)

Оккупанты ударили по двум районам Харькова, предварительно УМПБ Д-30, сообщил руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков.

«Сегодня около 13:50 российские военные с территории Белгородской области, с применением самолета, обстреляли Шевченковский и Холодногорский районы Харькова. Как и в предыдущие разы они применяли УМПБ Д-30. Именно эти два боеприпаса попали в район жилой застройки. В результате авиаударов разрушены частное предприятие, кафе, повреждены объект питания, автомойка. Уничтожены четыре транспортных средства, кроме того повреждены две многоэтажки», – рассказал Фильчаков.

За медицинской помощью обратились десять человек. Одна из них находится в больнице в тяжелом состоянии, у нее ампутированы две конечности, добавил Фильчаков.

Следователи начали уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны ст. 438 УКУ.

Напомним, около 13:45 в Харькове раздались несколько взрывов, сообщал мэр Харькова Игорь Терехов. Воздушные силы ВСУ предупреждали о пусках управляемых авиационных бомб тактической авиацией. Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что предварительно оккупанты ударили управляемым боеприпасом по городу. Есть возгорание на гражданской автозаправочной станции, повреждено кафе. Терехов уточнил, что под ударом был Шевченковский район. Было известно, что из-за удара в тяжелом состоянии водитель троллейбуса. Синегубов сообщал о 10 пострадавших.