З авіації РФ вдарила по двох районах Харкова – прокуратура (відео)
Окупанти вдарили по двох районах Харкова, попередньо УМПБ Д-30, повідомив керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков.
«Сьогодні близько 13:50 російські військові з території Бєлгородської області, з застосуванням літака, здійснили обстріл Шевченківського та Холодногірського районів Харкова. Як і попередні рази вони застосовували УМПБ Д-30. Саме ці два боєприпаси влучили в районі житлової забудови. Внаслідок цього авіаударів зруйновані приватне підприємство, кафе, пошкоджені об’єкт харчування, автомийка. Знищені чотири транспортні засоби, крім того, пошкоджені дві багатоповерхівки», – розповів Фільчаков.
За медичною допомогою наразі звернулися десять людей. Одна з них перебуває в лікарні у важкому стані, у неї ампутовані дві кінцівки, додав Фільчаков.
Слідчі розпочали кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаї війни ст. 438 ККУ.
Нагадаємо, близько 13:45 у Харкові пролунали кілька вибухів, повідомляв мер Харкова Ігор Терехов. Повітряні сили ЗСУ попереджали про пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією. Голова ХОВА Олег Синегубов повідомив, що попередньо окупанти вдарили керованим боєприпасом по місту. Є загоряння на цивільній автозаправній станції, пошкоджено кафе. Терехов уточнив, що під ударом був Шевченківський район. Було відомо, що через удар у тяжкому стані водій тролейбуса. Синєгубов повідомляв про 10 постраждалих.
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Травня 2024 в 15:58;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Окупанти вдарили по двох районах Харкова, попередньо УМПБ Д-30, повідомив керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков.".