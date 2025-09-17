Live
Літак створюють у Харкові під час війни – подробиці

Оригінально 19:42   17.09.2025
Олена Нагорна
Літак створюють у Харкові під час війни – подробиці

Двомісний одномоторний літак виготовляють під час повномасштабної війни спеціалісти Національного аерокосмічного університету «Харківський авіаційний інститут». Основним його призначенням буде навчання. За підсумками цієї роботи ХАІ може стати першим в Україні університетом, який отримає авіаконструкторський сертифікат. І надалі поставити повний цикл виробництва на потік.

Такими планами поділився із МГ «Об’єктив» в. о. ректора університету Олексій Литвинов.

«Від початку створення інституту існувала традиція, — розповідає Литвинов. — Одним із перших структурних підрозділів, який створили в межах самого інституту, було студентське конструкторське бюро. У 1930 році було створено перший пасажирський літак на вісім пасажирів – ХАІ-1. Він знаменитий тим, що у ньому вперше в Європі й вдруге у світі прибиралося шасі під час польоту. І він за швидкісними своїми характеристиками на той час випереджав більшість винищувачів, які існували в арміях світу».

ХАІ-1
ХАІ-1, фото із сайту aeroclub.net.ua

Через п’ять років університет відзначатиме сторічний ювілей, і до цієї дати хоче зібрати свій двомісний одномоторний легкий літак ХАІ-100, використовуючи сучасні технології. Його готовність Литвинов оцінює на 40%, виробництво відбувається у безпечних локаціях не на території вишу.

«Це така місія, амбітна ціль. А якщо більш приземлено, то ми хочемо отримати сертифікат авіаційних конструкторів від Державної служби авіації України. І саме для отримання такого сертифіката необхідно довести, що у вас є можливості, спроможності робити, конструювати від першого гвинтика до останньої деталі самостійно на власних потужностях, будувати літаки. Повне виробництво. І третя мета – навчання пілотів цивільної авіації. А всі бойові пілоти починають навчатися як цивільні, а вже потім переходять до спеціалізації на бойових літаках. Тобто функції три: навчальна, методична й іміджева», — пояснює в. о. ректора.

Фінансує виробництво літака університет власним коштом, також допомагають благодійники.

«На сьогодні ті розрахунки, на які ми орієнтуємося, це приблизно 2 мільйони гривень. Гроші великі, але водночас вони не непіднімні. Якщо це буде розтягнуто на кілька років. Ми, звичайно, не будемо тягнути це на п’ять років. Я сподіваюся, що ми вже наступного року зможемо його презентувати. Тому що там дуже довга процедура сертифікації цього літака, але ми готові все ж таки включитися, бо для нас це дуже важливо. Ми будемо першим в Україні університетом, який отримає сертифікат авіаконструкторів. Потім ми їх будемо вже штампувати та розповсюджувати серед тих, хто захоче собі мати приватний літак», — говорить Литвинов.

Читайте також: Ще один підземний виш у Харкові: у безпечних просторах вчаться студенти ХАІ 📹

Автор: Олена Нагорна
