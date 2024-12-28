Сім атак, ворог бив з авіації по Харківщині – ранкові дані Генштабу ЗСУ

Про ситуацію на Харківському та Куп’янському напрямках за добу поінформував Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 08:00.

В районі населеного пункту Вовчанськ на Харківському напрямку, за минулу добу, відбулося два ворожих штурми позицій українських захисників.

На Куп’янському напрямку відбулося п’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали наступальні дії противника неподалік Петропавлівки та Лозової.

З авіації ворог вдарив по населених пунктах Ветеринарне, Козача Лопань, Вовчанськ, Лозова на Харківщині.

Загалом протягом доби відбулося 162 бої.

«За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 37 авіаударів, зокрема, скинув 48 КАБів. Крім цього, здійснив понад 5100 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, з них 222 – з РСЗВ, задіяв для ударів понад 1900 дронів», – розповіли у Генштабі.