Сім атак, ворог бив з авіації по Харківщині – ранкові дані Генштабу ЗСУ
Про ситуацію на Харківському та Куп’янському напрямках за добу поінформував Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 08:00.
В районі населеного пункту Вовчанськ на Харківському напрямку, за минулу добу, відбулося два ворожих штурми позицій українських захисників.
На Куп’янському напрямку відбулося п’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали наступальні дії противника неподалік Петропавлівки та Лозової.
З авіації ворог вдарив по населених пунктах Ветеринарне, Козача Лопань, Вовчанськ, Лозова на Харківщині.
Загалом протягом доби відбулося 162 бої.
«За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 37 авіаударів, зокрема, скинув 48 КАБів. Крім цього, здійснив понад 5100 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, з них 222 – з РСЗВ, задіяв для ударів понад 1900 дронів», – розповіли у Генштабі.
Читайте також: Чи мають ЗС РФ успіхи на півночі Харківщини та поблизу Куп’янська: дані ISW
Новини за темою:
- Категорії: Фронт, Харків; Теги: авиация, атаки, Генштаб ЗСУ, зведення, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Сім атак, ворог бив з авіації по Харківщині – ранкові дані Генштабу ЗСУ»; з категорії Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 28 Грудня 2024 в 08:25;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про ситуацію на Харківському та Куп’янському напрямках за добу поінформував Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 08:00.".