Семь атак, враг бил из авиации по Харьковщине – утренние данные Генштаба ВСУ

О ситуации на Харьковском и Купянском направлениях за сутки проинформировал Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 08:00.

В районе населенного пункта Волчанск на Харьковском направлении, за прошедшие сутки, произошло два вражеских штурма позиций украинских защитников.

На Купянском направлении произошло пять атак оккупантов. Силы обороны отбивали наступательные действия противника недалеко от Петропавловки и Лозовой.

Из авиации враг ударил по населенным пунктам Ветеринарное, Казачья Лопань, Волчанск, Лозовая на Харьковщине.

Всего в течение суток произошло 162 боя.

«По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 37 авиаударов, в том числе сбросил 48 КАБов. Кроме этого, совершил более 5100 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, из них 222 — из РСЗО, задействовал для ударов более 1900 дронов», — рассказали в Генштабе.