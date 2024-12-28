Имеют ли ВС РФ успехи на севере Харьковщины и вблизи Купянска: данные ISW
Российские источники сообщают об успехах на севере Харьковщины. В частности, оккупанты говорят, что продвинулись в Старице, пересекли реку Волчья, продвинулись на 80 метров в Волчанске и пытаются подготовить плацдарм для дальнейших операций в этом районе. Однако в Институте изучения войны (ISW) не увидели подтверждения этих заявлений.
Кроме этого, отметили аналитики, в РФ заявили, что их силы продвинулись юго-восточнее Купянска, однако и эту информацию в ISW не подтверждают.
«МО РФ заявило 27 декабря, что подразделения российской 27-й мотострелковой бригады, Московский военный округ захватили Лозовую и что российские войска также захватили Загризово и Ивановку за последнюю неделю (между 21 и 27 декабря). ISW оценивает, что российские войска захватили Лозовую около 24 декабря, но не обнаружили визуальные подтверждения того, что российские войска действуют в Ивановке или в юго-западной части Загрызово. Российские источники заявили 27 декабря, что российские войска продвинулись только в половине Загрызово и что украинские силы все еще контратакуют в южной части населенного пункта», — добавили в ISW.
А вот еще один блогер связанный с Кремлем заявил, что оккупанты некоторое время назад отошли от окрестностей Купянска на укрепленные позиции у Петропавловки из-за того, что украинские беспилотники нарушили работу российских наземных линий связи, но не уточнил дату отвода, рассказали аналитики.
«Офицер украинской бригады, действующий на Купянском направлении, сообщил, что российские войска пытаются достичь Двуречной и пересечь реку Оскол ночью или в плохих погодных условиях. Украинский военный обозреватель Константин Машовец отметил, что подразделениям российской 69-й мотострелковой дивизии не удалось существенно расширить свой плацдарм в районе Двуречной», — заявили в ISW.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: isw, аналитики, война в Украине, купянск, фронт, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 28 декабря 2024 в 07:21;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российские источники сообщают об успехах на севере Харьковщины. ".