Чи мають ЗС РФ успіхи на півночі Харківщини та поблизу Куп’янська: дані ISW

Російські джерела повідомляють про успіхи на півночі Харківщини. Зокрема, що окупанти нібито просунулися в Стариці, перетнули річку Вовча, просунулись на 80 метрів у Вовчанську і намагаються підготувати плацдарм для подальших операцій у цьому районі. Однак в Інституті вивчення війни (ISW) не побачили підтвердження цих заяв.

Крім цього, зазначили аналітики, у РФ заявили, що їхні сили просунулися на південний схід від Куп’янська, однак і цю інформацію в ISW не підтверджують.

«МО РФ заявило 27 грудня, що підрозділи російської 27-ї мотострілецької бригади, Московський військовий округ захопили Лозову і що російські війська також захопили Загризове та Іванівку за останній тиждень (між 21 та 27 грудня). ISW оцінює, що російські війська захопили Лозову близько 24 грудня, але не виявила візуальних свідчень того, що російські війська діють в Іванівці або в південно-західній частині Загризового. Російські джерела заявили 27 грудня, що російські війська просунулися лише в половині Загризового і, що українські сили все ще контратакують у південній частині населеного пункту», – додали в ISW.

А от ще один блогер пов’язаний з Кремлем заявив, що окупанти деякий час тому відійшли від околиць Куп’янська на укріплені позиції біля Петропавлівки через те, що українські безпілотники порушили роботу російських наземних ліній зв’язку, але не уточнив дату відведення, розповіли аналітики.

«Офіцер української бригади, що діє на Куп’янському напрямку, повідомив, що російські війська намагаються досягти Дворічної і перетнути річку Оскіл вночі або в поганих погодних умовах. Український військовий оглядач Костянтин Машовець зазначив, що підрозділам російської 69-ї мотострілецької дивізії не вдалося суттєво розширити свій плацдарм у районі Дворічної», – заявили в ISW.