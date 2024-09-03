На Куп’янсько-Лиманському напрямку ППО України підготувала “сюрпризи” – ЗСУ

ЗС РФ уже не так інтенсивно застосовують авіацію в смузі відповідальності 66-ї ОМБр на Куп’янсько-Лиманському напрямку. Про це заявила в етері нацмарафону пресофіцерка бригади Олена Кулідоброва.

“Останнім часом ворожа авіація застосовується не надто часто в нашій смузі відповідальності. Ми пов’язуємо це з обізнаністю противника про деякі сюрпризи, які підготувала наша ППО“, – сказала Кулідоброва.

Водночас тиск росіян на позиції Сил оборони на цьому напрямку не знижується з травня 2024 року, коли окупанти перейшли у свій літній наступ. Здебільшого – штурмують “м’ясом”.

“У нашій смузі відповідальності противник, попри величезні втрати серед свого особового складу, продовжує штурмові дії на декількох напрямках одночасно. Від початку останнього наступу (це травень 2024 року), за нашими даними, ми ліквідували близько чотирьох – п’яти тисяч осіб. Ще більше поранених. Російське командування не рахується з утратами та щодня свідомо відправляє на забій наступні партії новоприбулих. У бій кидають усіх: у полоні в нас були від колишніх кухарів до писарів. Основну масу складають контрактники з Воронезької та Липецької областей. Часто з місць позбавлення волі. Їх після кількаденних тренувань одразу кидають у штурмові підрозділи. Якість цих сил різна, але командування окупантів намагається безперервно тиснути на наші сили”, – розповіла Кулідоброва.

За її словами, останнім часом противник застосовує тактику малих груп: запускає по кілька солдатів, які пішки намагаються дістатися до передових позицій Сил оборони.

“Це вдається у кращому разі двом-трьом із десяти”, – прокоментувала пресофіцерка 66-й ОМБр.