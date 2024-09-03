ЗС РФ на півночі від Харкова “закопуються” та мінують дороги – ОТУВ “Харків”

Генштаб ЗСУ у зведенні на 08:00 3 вересня поінформував, що на півночі від Харкова за добу боїв не було (тільки під Вовчанськом). В ОТУВ “Харків” розповіли, чим зайняті загарбники.

“На Харківському напрямку відбулося п’ять боєзіткнень поблизу Вовчанська. На Куп’янському напрямку точилося 23 бої. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Синьківки, Петропавлівки, Глушківки, Колісниківки, Стельмахівки та Берестового“, – зазначили в ранковому зведенні Генштабу.

В ОТУВ “Харків” повідомили, що суттєвих змін обстановки на Харківському напрямку не було.

“У районі населеного пункту Глибоке відмічено прибуття інженерного підрозділу на передові позиції 11-го танкового полку 18-ї мотострілецької дивізії. Також відмічено дистанційне мінування доріг противником. Поблизу Лукʼянців ворог основні зусилля зосередив на недопущенні втрати займаного положення. Проводить інженерні роботи на позиціях, налагоджує систему звʼязку”, – проінформувала пресслужба ОТУВ “Харків”.

Там також зазначили, що в стані противника спостерігаються “бродіння”: на передовій особовий склад 7-го окремого мотострілецького полку 11-го армійського корпусу відмовляється виконувати поставлені завдання.

“У Вовчанську противник продовжує штурмові дії у районі багатоповерхової забудови. Веде повітряну розвідку, налагоджує систему зв’язку. Провів внутрішню ротацію особового складу 82-го мотострілецького полку 69-ї мотострілецької дивізії 6-ї армії, здійснив поповнення боєкомплекту. У районі населеного пункту Тихе противник здійснював повітряну розвідку місцевості за допомогою БПЛА”, – повідомили захисники.

З початку доби в районі Вовчанська триває один бій. Втрати ворога за добу: 21 загиблий і 42 поранених. Сили оборони знищили та підбили 68 одиниць озброєння та військової техніки росіян, у тому числі: один танк, чотири ББМ, три артсистеми, шість авто, одиницю спецтехніки та 53 БПЛА. Знищено 49 укриттів загарбників.