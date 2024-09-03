ВС РФ на севере от Харькова «закапываются» и минируют дороги — ОТГВ «Харьков»

Генштаб ВСУ в сводке на 08:00 3 сентября проинформировал, что на севере от Харькова за сутки боев не было (только под Волчанском). В ОТГВ «Харьков» рассказали, чем заняты захватчики.

«На Харьковском направлении произошло пять столкновений вблизи Волчанска. На Купянском направлении шло 23 боя. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку от Синьковки, Петропавловки, Глушковки, Колесниковки, Стельмаховки и Берестового», — отметили в утренней сводке Генштаба.

В ОТГВ «Харьков» сообщили, что существенных изменений обстановки на Харьковском направлении не было.

«В районе населенного пункта Глубокое отмечено прибытие инженерного подразделения на передовые позиции 11-го танкового полка 18-й мотострелковой дивизии. Также отмечено дистанционное минирование дорог противником. Вблизи Лукьянцов враг основные усилия сосредоточил на недопущении потери занимаемого положения. Проводит инженерные работы на позициях, отлаживает систему связи», — проинформировала пресс-служба ОТГВ «Харьков».

Там также отметили, что среди противника наблюдаются «брожения»: на передовой личный состав 7-го отдельного мотострелкового полка 11-го армейского корпуса отказывается выполнять поставленные задачи.

«В Волчанске противник продолжает штурмовые действия в районе многоэтажной застройки. Ведет воздушную разведку, отлаживает систему связи. Провел внутреннюю ротацию личного состава 82-го мотострелкового полка 69-й мотострелковой дивизии 6-й армии, осуществил пополнение боекомплекта. В районе населенного пункта Тихое противник осуществлял воздушную разведку местности с помощью БПЛА», — проинформировали защитники.

С начала суток в районе Волчанска идет один бой. Потери врага за сутки: 21 погибший и 42 раненых. Силы обороны уничтожили и подбили 68 единиц вооружения и военной техники россиян, в том числе: один танк, четыре ББМ, три артсистемы, шесть авто, единицу спецтехники и 53 БПЛА. Уничтожено 49 укрытий захватчиков.