Огромный лесной пожар бушует на Харьковщине, людей эвакуируют (видео)
Пожар в сосновом лесу у села Студенок тушат спасатели из четырех областей Украины. Утром 3 сентября начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил оперативную информацию об обстановке.
«Развернуты дополнительные силы ГСЧС. К тушению пожара привлечены работники ГСЧС Харьковской, Полтавской области, Днепропетровской области, Черкасской области. Всего – 77 единиц техники 275 человек личного состава», — проинформировал Синегубов.
Из села Студенок эвакуировали около 200 местных жителей. Их снабдили продуктами и питьевой водой. Часть людей выехала самостоятельно.
Видео: Ізюм LIVE/Facebook
«Пострадали два человека: женщина – местная жительница и сотрудник ГСЧС. Получают медицинскую помощь. Ликвидация продолжается», — отметил начальник ХОВА.
По данным ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, за минувшие сутки в регионе случился 161 пожар. Из них 118 — в экосистемах. В регионе после длительного периода жары без дождей сохраняется чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Напомним, 2 сентября Синегубов сообщил, что в Оскольской громаде Изюмского района огнем охвачено около 1200 гектаров леса. Местные паблики публиковали видео бушующей огненной стихии.
Видео: Ізюм LIVE/Facebook
Дым виден за десятки километров, а запах гари дошел и до центра района — Изюма.
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- Категории: Происшествия, Репортаж, Харьков; Теги: Изюм, лесной пожар, новости Харькова, пожары, синегубов, студенок;
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- • Дата публикации материала: 3 сентября 2024 в 09:05;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пожар в сосновом лесу у села Студенок тушат спасатели из четырех областей Украины. Утром 3 сентября начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил оперативную информацию об обстановке".