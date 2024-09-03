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Огромный лесной пожар бушует на Харьковщине, людей эвакуируют (видео)

Происшествия 09:05   03.09.2024
Оксана Горун
Огромный лесной пожар бушует на Харьковщине, людей эвакуируют (видео) Ізюм LIVE/Facebook

Пожар в сосновом лесу у села Студенок тушат спасатели из четырех областей Украины. Утром 3 сентября начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил оперативную информацию об обстановке.

«Развернуты дополнительные силы ГСЧС. К тушению пожара привлечены работники ГСЧС Харьковской, Полтавской области, Днепропетровской области, Черкасской области. Всего – 77 единиц техники 275 человек личного состава», — проинформировал Синегубов.

Из села Студенок эвакуировали около 200 местных жителей. Их снабдили продуктами и питьевой водой. Часть людей выехала самостоятельно.

Видео: Ізюм LIVE/Facebook

«Пострадали два человека: женщина – местная жительница и сотрудник ГСЧС. Получают медицинскую помощь. Ликвидация продолжается», — отметил начальник ХОВА.

По данным ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, за минувшие сутки в регионе случился 161 пожар. Из них 118 — в экосистемах. В регионе после длительного периода жары без дождей сохраняется чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Напомним, 2 сентября Синегубов сообщил, что в Оскольской громаде Изюмского района огнем охвачено около 1200 гектаров леса. Местные паблики публиковали видео бушующей огненной стихии.

Видео: Ізюм LIVE/Facebook

Дым виден за десятки километров, а запах гари дошел и до центра района — Изюма.

Фото: Юрий Золотоверхий/facebook

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 3 сентября 2024 в 09:05;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пожар в сосновом лесу у села Студенок тушат спасатели из четырех областей Украины. Утром 3 сентября начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил оперативную информацию об обстановке".