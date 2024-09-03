Величезна лісова пожежа вирує на Харківщині, людей евакуюють (відео)
Пожежу в сосновому лісі поблизу села Студенок гасять рятувальники з чотирьох областей України. Вранці 3 вересня начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив оперативну інформацію про ситуацію.
“Розгорнуті додаткові сили ДСНС. До гасіння пожежі залучені працівники ДСНС Харківської, Полтавської області, Дніпропетровської області, Черкаській області. Усього – 77 одиниць техніки 275 чоловік особового складу“, – поінформував Синєгубов.
З села Студенок евакуювали близько 200 місцевих мешканців. Їх забезпечили продуктами та питною водою. Частина людей виїхала самотужки.
Відео: Ізюм LIVE/фейсбук
“Постраждали дві людини: жінка – місцева мешканка та співробітник ДСНС. Отримують медичну допомогу”, – зазначив начальник ХОВА.
За даними ГУ ДСНС України в Харківській області, минулої доби в регіоні сталася 161 пожежа. З них 118 – в екосистемах. У регіоні після тривалого періоду спеки без дощів зберігається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Нагадаємо, 2 вересня Синєгубов повідомив, що в Оскільській громаді Ізюмського району вогонь охопив близько 1200 гектарів лісу. Місцеві пабліки публікували відео бурхливої вогняної стихії.
Відео: Ізюм LIVE/фейсбук
Дим видно за десятки кілометрів, а запах гару дійшов і до центру району – Ізюма.
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- Категорії: Події, Репортаж, Харків; Теги: Ізюм, лесной пожар, новини Харкова, пожежа, сінєгубов, студенок;
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Вересня 2024 в 09:05;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пожежу в сосновому лісі поблизу села Студенок гасять рятувальники з чотирьох областей України. Вранці 3 вересня начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив оперативну інформацію про ситуацію".