Величезна лісова пожежа вирує на Харківщині, людей евакуюють (відео)

Пожежу в сосновому лісі поблизу села Студенок гасять рятувальники з чотирьох областей України. Вранці 3 вересня начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив оперативну інформацію про ситуацію.

“Розгорнуті додаткові сили ДСНС. До гасіння пожежі залучені працівники ДСНС Харківської, Полтавської області, Дніпропетровської області, Черкаській області. Усього – 77 одиниць техніки 275 чоловік особового складу“, – поінформував Синєгубов.

З села Студенок евакуювали близько 200 місцевих мешканців. Їх забезпечили продуктами та питною водою. Частина людей виїхала самотужки.

Відео: Ізюм LIVE/фейсбук

“Постраждали дві людини: жінка – місцева мешканка та співробітник ДСНС. Отримують медичну допомогу”, – зазначив начальник ХОВА.

За даними ГУ ДСНС України в Харківській області, минулої доби в регіоні сталася 161 пожежа. З них 118 – в екосистемах. У регіоні після тривалого періоду спеки без дощів зберігається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Нагадаємо, 2 вересня Синєгубов повідомив, що в Оскільській громаді Ізюмського району вогонь охопив близько 1200 гектарів лісу. Місцеві пабліки публікували відео бурхливої ​​вогняної стихії.

Відео: Ізюм LIVE/фейсбук

Дим видно за десятки кілометрів, а запах гару дійшов і до центру району – Ізюма.