Вночі під Харковом через обстріл палало поле: гасили місцеві жителі

Голова Малоданилівської громади Олександр Гололобов повідомив подробиці про масштабну пожежу, заграву якої вночі бачили у деяких районах Харкова. Горіло в Черкаській Лозовій.

“Цієї ночі вчергове був обстріляний Населений пункт Черкаська Лозова. Приліт попередньо з РСЗВ був поряд з дитячим садочком Колосок. Обійшлося без жертв. Руйнувань зазнала лінія електропередач. Пожежу величезного поля, звідки була загроза переходу вогню до житлових будинків, вночі гасили місцеві мешканці та співробітники селищної ради. На жаль пожежна машина, через загрозу повторних обстрілів, на виклик не приїхала“, — повідомив Гололобов.

Він також звернувся до місцевих жителів із проханням прибрати на територіях своїх ділянок і за дворами опале листя та суху траву.

“Особливо це стосується садибних ділянок, які знаходяться впритул до лісосмуг, полів, вигонів та очерету. Подбайте про безпеку свого здоров’я та житла. Витрачений день на ці заходи може врятувати ваше майно та найцінніше – життя“, – наголосив голова громади.