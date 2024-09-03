Ночью под Харьковом из-за обстрела пылало поле: тушили местные жители

Глава Малоданиловской громады Александр Гололобов сообщил подробности о масштабном пожаре, зарево которого ночью видели в некоторых районах Харькова. Горело в Черкасской Лозовой.

«Этой ночью в очередной раз был обстрелян населенный пункт Черкасская Лозовая. «Прилет» предварительно из РСЗО был рядом с детским садиком «Колосок». Обошлось без жертв. Разрушения испытала линия электропередач. Пожар огромного поля, откуда была угроза перехода огня на жилые дома, ночью тушили местные жители и сотрудники поселкового совета. К сожалению, пожарная машина из-за угрозы повторных обстрелов по вызову не приехала», — сообщил Гололобов.

Он также обратился к местным жителям с просьбой убрать на территориях своих участков и за дворами опавшие листья и сухую траву.

«Особенно это касается усадебных участков, которые находятся впритык к лесополосам, полям, выгонам и камышу. Позаботьтесь о безопасности своего здоровья и жилья. Потраченный день на эти мероприятия могут спасти ваше имущество и самое ценное – жизнь», — подчеркнул глава громады.