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Ночью под Харьковом из-за обстрела пылало поле: тушили местные жители

Происшествия 07:47   03.09.2024
Оксана Горун
Ночью под Харьковом из-за обстрела пылало поле: тушили местные жители Фото: Александр Гололобов/telegram

Глава Малоданиловской громады Александр Гололобов сообщил подробности о масштабном пожаре, зарево которого ночью видели в некоторых районах Харькова. Горело в Черкасской Лозовой.

«Этой ночью в очередной раз был обстрелян населенный пункт Черкасская Лозовая. «Прилет» предварительно из РСЗО был рядом с детским садиком «Колосок». Обошлось без жертв. Разрушения испытала линия электропередач. Пожар огромного поля, откуда была угроза перехода огня на жилые дома, ночью тушили местные жители и сотрудники поселкового совета. К сожалению, пожарная машина из-за угрозы повторных обстрелов по вызову не приехала», — сообщил Гололобов.

Он также обратился к местным жителям с просьбой убрать на территориях своих участков и за дворами опавшие листья и сухую траву.

«Особенно это касается усадебных участков, которые находятся впритык к лесополосам, полям, выгонам и камышу. Позаботьтесь о безопасности своего здоровья и жилья. Потраченный день на эти мероприятия могут спасти ваше имущество и самое ценное – жизнь», — подчеркнул глава громады.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 3 сентября 2024 в 07:47;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава Малоданиловской громады Александр Гололобов сообщил подробности о масштабном пожаре, зарево которого ночью видели в некоторых районах Харькова. Горело в Черкасской Лозовой".