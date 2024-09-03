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В Харькове «прилетело» рядом с мемориалом — Синегубов

Происшествия 07:34   03.09.2024
Оксана Горун
В Харькове «прилетело» рядом с мемориалом — Синегубов скриншот

Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 3 сентября проинформировал о последствиях вечерних ударов по Харькову накануне.

«В 22:13 оккупанты ударили КАБом по Киевскому району возле мемориального комплекса. Попадание в землю. Повреждена линия электропередач и контактная сеть троллейбусов. Поврежден частный дом, возник пожар. Без пострадавших. В 22:24 еще один вражеский удар — по Салтовскому району. В результате попадания на открытой территории горела трава. Также без пострадавших», — проинформировал начальник ХОВА.

Напомним, в течение минувших суток Харьков четырежды был под ударами. Ночью «шахеды» повредили учебное заведение в Слободском районе и жилые дома в Киевском. Там пострадала женщина. Около 5:30 ракета производства Северной Кореи ударила по садовому товариществу в Индустриальном районе. Пострадавших не было. Около 15:30 авиация ВС РФ сбросила на Киевский район четыре ФАБ-500 с УМПК. Попали в гаражный кооператив вблизи жилых домов и по территории вуза. Пострадали 14 человек. Еще одна бомба не долетела до Харькова и упала возле дома в Русской Лозовой. Пострадал мужчина. Четвертую серию взрывов слышали после 22 часов. Мэр Игорь Терехов сообщил, что попадания зафиксированы в Киевском и Салтовском районах. Никто не пострадал.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 3 сентября 2024 в 07:34;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 3 сентября проинформировал о последствиях вечерних ударов по Харькову накануне".