У Харкові “прилетіло” поряд із меморіалом – Синєгубов

Начальник ХОВА Олег Синєгубов зранку 3 вересня поінформував про наслідки вечірніх ударів у Харкові напередодні.

“О 22:13 окупанти вдарили КАБом по Київському району неподалік меморіального комплексу. Влучання в землю. Пошкоджено лінію електропередач та контактну мережу тролейбусів. Пошкоджено приватний будинок, виникла пожежа. Без постраждалих. О 22:24 ще один ворожий удар по Салтівському району. Внаслідок влучання на відкритій території горіла трава. Також без постраждалих“, – поінформував начальник ХОВА.

Нагадаємо, протягом минулої доби Харків чотири рази був під ударами. Вночі “шахеди” пошкодили навчальний заклад у Слобідському районі та житлові будинки в Київському. Там постраждала жінка. Близько 5:30 ракета виробництва Північної Кореї вдарила по садовому товариству в Індустріальному районі. Постраждалих не було. Близько 15:30 авіація ЗС РФ скинула на Київський район чотири ФАБ-500 з УМПК. Влучили по гаражному кооперативу поблизу житлових будинків і по території вишу. Постраждали 14 людей. Ще одна бомба не долетіла до Харкова та впала біля будинку у Руській Лозовій. Постраждав чоловік. Четверту серію вибухів чули після 22 години Мер Ігор Терехов повідомив, що влучання зафіксовані в Київському та Салтівському районах. Ніхто не постраждав.