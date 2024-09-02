Під Ізюмом евакуація, горять 1200 га лісу: хто винен у пожежах на Харківщині
На Харківщині вирують пожежі. В Оскільській громаді Ізюмського району вогнем охоплено близько 1200 гектарів лісу. Пожежа дісталася села Студенок, звідки почали евакуйовувати людей.
Із села Студенок вже вивезли понад 200 людей, інформує начальник ХОВА Олег Синєгубов.
«На місці працюють рятувальні служби у посиленому режимі, ДСНС, поліція, районна та місцеві адміністрації, структурні підрозділи цивільного захисту ХОВА. Залучаємо додаткові ресурси для ліквідації пожежі з інших областей», — повідомив Синєгубов.
Відео: Ізюм LIVE/Facebook
Як розповіли у ГУ ДСНС України в Харківській області, минулого тижня рятувальники ліквідували 498 пожеж у природних екосистемах, з них 20 – лісових. Вогонь знищив 571 гектар сухої рослинності та хвойної підстилки. Внаслідок цих пожеж дві людини загинули й одна постраждала.
Зі зазначеної кількості пожеж 60 спричинили військові РФ своїми обстрілами, випаливши понад 200 гектарів української землі. Більшість загорянь в екосистемах сталася з провини місцевих жителів.
«На Харківщині все ще спостерігається надзвичайний рівень пожежної небезпеки, що сприяє виникненню пожеж у природних екосистемах. Лише один непогашений сірник за таких умов може спричинити масштабне загоряння лісового масиву, поля, знищити приватні будинки та навіть призвести до загибелі людей. Замість ліквідації наслідків воєнної агресії РФ і порятунку людей надзвичайники змушені виїжджати на гасіння сухостою. Зокрема на деокупованих територіях такі пожежі можуть призвести до детонування боєприпасів, інженерних мін чи саморобних вибухових пристроїв, що не розірвались. Закликаємо населення не провокувати пожеж у природних екосистемах», – звернулися до мешканців регіону надзвичайники.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: ГСЧС в Харьковской области, изюмский район, лесные пожары, Олег Синегубов, пожежа, Харків;
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Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині вирують пожежі. В Оскільській громаді Ізюмського району вогнем охоплено близько 1200 гектарів лісу. Пожежа дісталася села Студенок, звідки почали евакуйовувати людей.".