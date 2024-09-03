На Купянско-Лиманском направлении ПВО Украины приготовила «сюрпризы» — ВСУ

ВС РФ уже не так интенсивно применяют авиацию на участке ответственности 66-й ОМБр на Купянско-Лиманском направлении. Об этом заявила в эфире нацмарафона пресс-офицер бригады Елена Кулидоброва.

«В последнее время вражеская авиация применяется не слишком часто в нашей полосе ответственности. Мы связываем это с осведомленностью противника о некоторых сюрпризах, которые подготовила наша ПВО», — сказала Кулидоброва.

В то же время давление россиян на позиции Сил обороны на этом направлении не снижается с мая 2024 года, когда оккупанты перешли в свое летнее наступление. В основном — штурмуют «мясом».

«В нашей полосе ответственности противник, несмотря на огромные потери среди своего личного состава, продолжает штурмовые действия по нескольким направлениям одновременно. С начала последнего наступления (это май 2024 года), по нашим данным, мы ликвидировали около четырех – пяти тысяч человек. Еще больше раненых. Российское командование не считается с потерями и каждый день сознательно отправляет на убой следующие партии новоприбывших. В бой бросают всех: в плену у нас были от бывших поваров до писарей. Основную массу составляют контрактники из Воронежской и Липецкой областей. Часто — из мест лишения свободы. Их после нескольких дней тренировок сразу бросают в штурмовые подразделения. Качество этих сил разное, но командование оккупантов пытается непрерывно давить на наши силы», — рассказала Елена Кулидоброва.

По ее словам, в последнее время противник применяет тактику малых групп: запускает по несколько солдат, которые пешком пытаются добраться до передовых позиций Сил обороны.

«Это удается в лучшем случае двум-трем из десяти», — прокомментировала пресс-офицер 66-й ОМБр.