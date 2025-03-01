Армія РФ била по Харківщині з авіації, атакувала тричі – Генштаб ЗСУ
Ворог завдав авіаударів в районах населених пунктів Калинове, Чорноглазівка, Орішанка, Довжик та Безруки на Харківщині, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 08:00.
Минулої доби на Харківському напрямку відбулася одна ворожа атака в районі Вовчанська.
На Куп’янському напрямку за добу відбулося дві атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурми супротивника поблизу Загризового та Лозової.
«Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 91 бойове зіткнення. За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети, а також 100 авіаударів, зокрема, скинув 152 КАБ. Крім цього, здійснив понад 5600 обстрілів, з них 121 – із реактивних систем залпового вогню та залучив для уражень 2449 дронів-камікадзе», – зазначили у Генштабі.
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- Категорії: Фронт, Харків; Теги: авиация, атаки, війна, Генштаб ЗСУ, купянское направление, Харьковское направление;
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Березня 2025 в 08:09;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ворог завдав авіаударів в районах населених пунктів Калинове, Чорноглазівка, Орішанка, Довжик та Безруки на Харківщині, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 08:00.".