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Армия РФ била по Харьковщине из авиации, атаковала трижды — Генштаб ВСУ

Фронт 08:09   01.03.2025
Виктория Яковенко
Армия РФ била по Харьковщине из авиации, атаковала трижды — Генштаб ВСУ Фото: Генштаб ВСУ

Враг нанес авиаудары в районах населенных пунктов Калиново, Черноглазовка, Орешанка, Должик и Безруки на Харьковщине, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 08:00.

За прошедшие сутки на Харьковском направлении произошла одна вражеская атака в районе Волчанска.

На Купянском направлении за сутки произошло две атаки оккупантов. Силы обороны отбивали штурмы противника вблизи Загрызово и Лозовой.

«В целом, за прошедшие сутки зафиксировано 91 боевое столкновение. По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар с применением одной ракеты, а также 100 авиаударов, в том числе сбросил 152 КАБ. Кроме этого, произвел более 5600 обстрелов, из них 121 — из реактивных систем залпового огня и привлек для поражений 2449 дронов-камикадзе», — отметили в Генштабе.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 1 марта 2025 в 08:09;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Враг нанес авиаудары в районах населенных пунктов Калиново, Черноглазовка, Орешанка, Должик и Безруки на Харьковщине, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 08:00.".