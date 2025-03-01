Армия РФ била по Харьковщине из авиации, атаковала трижды — Генштаб ВСУ
Враг нанес авиаудары в районах населенных пунктов Калиново, Черноглазовка, Орешанка, Должик и Безруки на Харьковщине, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 08:00.
За прошедшие сутки на Харьковском направлении произошла одна вражеская атака в районе Волчанска.
На Купянском направлении за сутки произошло две атаки оккупантов. Силы обороны отбивали штурмы противника вблизи Загрызово и Лозовой.
«В целом, за прошедшие сутки зафиксировано 91 боевое столкновение. По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар с применением одной ракеты, а также 100 авиаударов, в том числе сбросил 152 КАБ. Кроме этого, произвел более 5600 обстрелов, из них 121 — из реактивных систем залпового огня и привлек для поражений 2449 дронов-камикадзе», — отметили в Генштабе.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: авиация, атаки, война, Генштаб ВСУ, купянское направление, Харьковское направление;
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- • Дата публикации материала: 1 марта 2025 в 08:09;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Враг нанес авиаудары в районах населенных пунктов Калиново, Черноглазовка, Орешанка, Должик и Безруки на Харьковщине, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 08:00.".